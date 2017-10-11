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"Самопоміч" виступає проти дотацій виробникам курятини, - Березюк

За його словами, "дотації не призводять до зниження цін"
Голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк запевнив, що фракція "Самопоміч" не будете підтримувати надання аграрних дотацій виробникам курятини.
"Самопоміч" виступає проти дотацій виробникам курятини, - Березюк Олег Березюк. Фото: samopomich.ua

Про це він сказав в ефірі програми HARD на телеканалі ZIK.

"Ми проти дотації курятині і яйцю в Україні. Бо дотації не призводять до зниження цін", - заявив Березюк.

"Але зменшувати фінансування села сьогодні не можна. І сьогодні Кабінет міністрів не запропонував якісного механізму з розподілу цих грошей, щоб гроші доходили до тих, кому це потрібно", - сказав Березюк.

"Раз і назавжди хочу вам про це сказати, що ми будемо за те, щоб гроші направлялися тим середнім і малим фермерам, і не будемо підтримувати пропозиції, якби вони не заходили і через які б блоки вони не проходили", - додав лідер "Самопомочі".

На питання, чи підтримує він поправку про скасування обмеження отримання агродотацій в одні руки до 150 млн гривень, він відповів: "Беззастережно".

Як зазначає видання "Економічна правда", комітет Верховної Ради з питань бюджету врахував в проекті бюджету на 2018 рік поправку, яка дозволяє великим агрохолдингам отримувати мільярдні дотації з державної казни.

На питання, чи підтримує він поправку про скасування обмеження отримання агродотацій в одні руки до 150 млн гривень, він відповів: "Беззастережно".

Раніше ЕП писала, що комітет Верховної Ради з питань бюджету врахував в проекті бюджету на 2018 рік поправку, яка дозволяє великим агрохолдингам отримувати мільярдні дотації з державної казни.

Зокрема, бюджетний комітет підтримав поправку №231, на якій наполягала група депутатів з фракцій "БПП" та депутат із фракції "Самопоміч" Іван Мірошниченко.

Так, відповідно до діючих норм Закону "Про державну підтримку сільського господарства", з 1 січня 2018 року повинно було вступити в силу обмеження, яке не дає можливості аграрним групам пов'язаних компаній отримувати більше ніж 150 млн грн дотацій на рік.

Згаданою поправкою №231 це обмеження пропонується скасувати.

Крім цього, раніше депутати фракції "Самопоміч" (Олег Березюк, Іван Мірошніченко, Тетяна Острікова та Роман Семенуха) пропонували збільшити фінансування на програму спецдотацій - з 2 до 4,5 млрд грн (у 2017 році на відповідну програму було передбачено 4 млрд грн, але Кабмін в проекті бюджету запропонував її зменшити удвічі). Відповідну поправку про збільшення до 4,5 млрд грн бюджетний комітет не ухвалив. 

В даному випадку йдеться про програму дотацій, які нараховуються відповідно до акумульованого підприємством ПДВ - тобто, підприємство виробляє продукцію, сплачує державі ПДВ, і йому держава відшкодовує цей податок назад.

За існуючою формулою, затвердженою постановою Кабінету міністрів, найбільшу частку цієї програми - близько 50% - отримують виробники курятини.

Наприклад, за січень-серпень 2017 року більшу суму дотацій отримали лише два аграрних холдинга - Миронівський хлібопродукт Юрія Косюка ("Наша Ряба") та Укрлендфармінг Олега Бахматюка (1,074 млрд грн та 367 млн грн відповідно). Загалом всі аграрні компанії за відповідною програмою за 8 місяців отримали з бюджету близько 2,6 млрд грн дотацій, але окрім МХП і Укрлендфармінгу ніхто не отримував більше 150 млн грн.

 

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