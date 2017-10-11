"Самопоміч" виступає проти дотацій виробникам курятини, - Березюк

За його словами, "дотації не призводять до зниження цін"

Голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк запевнив, що фракція "Самопоміч" не будете підтримувати надання аграрних дотацій виробникам курятини.

Про це він сказав в ефірі програми HARD на телеканалі ZIK.

"Ми проти дотації курятині і яйцю в Україні. Бо дотації не призводять до зниження цін", - заявив Березюк.

"Але зменшувати фінансування села сьогодні не можна. І сьогодні Кабінет міністрів не запропонував якісного механізму з розподілу цих грошей, щоб гроші доходили до тих, кому це потрібно", - сказав Березюк.

"Раз і назавжди хочу вам про це сказати, що ми будемо за те, щоб гроші направлялися тим середнім і малим фермерам, і не будемо підтримувати пропозиції, якби вони не заходили і через які б блоки вони не проходили", - додав лідер "Самопомочі".

На питання, чи підтримує він поправку про скасування обмеження отримання агродотацій в одні руки до 150 млн гривень, він відповів: "Беззастережно".

Як зазначає видання "Економічна правда", комітет Верховної Ради з питань бюджету врахував в проекті бюджету на 2018 рік поправку, яка дозволяє великим агрохолдингам отримувати мільярдні дотації з державної казни.