"Самопоміч" виступає проти дотацій виробникам курятини, - Березюк
Про це він сказав в ефірі програми HARD на телеканалі ZIK.
"Ми проти дотації курятині і яйцю в Україні. Бо дотації не призводять до зниження цін", - заявив Березюк.
"Але зменшувати фінансування села сьогодні не можна. І сьогодні Кабінет міністрів не запропонував якісного механізму з розподілу цих грошей, щоб гроші доходили до тих, кому це потрібно", - сказав Березюк.
"Раз і назавжди хочу вам про це сказати, що ми будемо за те, щоб гроші направлялися тим середнім і малим фермерам, і не будемо підтримувати пропозиції, якби вони не заходили і через які б блоки вони не проходили", - додав лідер "Самопомочі".
На питання, чи підтримує він поправку про скасування обмеження отримання агродотацій в одні руки до 150 млн гривень, він відповів: "Беззастережно".
Як зазначає видання "Економічна правда", комітет Верховної Ради з питань бюджету врахував в проекті бюджету на 2018 рік поправку, яка дозволяє великим агрохолдингам отримувати мільярдні дотації з державної казни.
На питання, чи підтримує він поправку про скасування обмеження отримання агродотацій в одні руки до 150 млн гривень, він відповів: "Беззастережно".
Раніше ЕП писала, що комітет Верховної Ради з питань бюджету врахував в проекті бюджету на 2018 рік поправку, яка дозволяє великим агрохолдингам отримувати мільярдні дотації з державної казни.
Зокрема, бюджетний комітет підтримав поправку №231, на якій наполягала група депутатів з фракцій "БПП" та депутат із фракції "Самопоміч" Іван Мірошниченко.
Так, відповідно до діючих норм Закону "Про державну підтримку сільського господарства", з 1 січня 2018 року повинно було вступити в силу обмеження, яке не дає можливості аграрним групам пов'язаних компаній отримувати більше ніж 150 млн грн дотацій на рік.
Згаданою поправкою №231 це обмеження пропонується скасувати.
Крім цього, раніше депутати фракції "Самопоміч" (Олег Березюк, Іван Мірошніченко, Тетяна Острікова та Роман Семенуха) пропонували збільшити фінансування на програму спецдотацій - з 2 до 4,5 млрд грн (у 2017 році на відповідну програму було передбачено 4 млрд грн, але Кабмін в проекті бюджету запропонував її зменшити удвічі). Відповідну поправку про збільшення до 4,5 млрд грн бюджетний комітет не ухвалив.
В даному випадку йдеться про програму дотацій, які нараховуються відповідно до акумульованого підприємством ПДВ - тобто, підприємство виробляє продукцію, сплачує державі ПДВ, і йому держава відшкодовує цей податок назад.
За існуючою формулою, затвердженою постановою Кабінету міністрів, найбільшу частку цієї програми - близько 50% - отримують виробники курятини.
Наприклад, за січень-серпень 2017 року більшу суму дотацій отримали лише два аграрних холдинга - Миронівський хлібопродукт Юрія Косюка ("Наша Ряба") та Укрлендфармінг Олега Бахматюка (1,074 млрд грн та 367 млн грн відповідно). Загалом всі аграрні компанії за відповідною програмою за 8 місяців отримали з бюджету близько 2,6 млрд грн дотацій, але окрім МХП і Укрлендфармінгу ніхто не отримував більше 150 млн грн.
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