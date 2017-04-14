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Самойлова виступить за Росію на Євробаченні-2018

Така ситуація склалася вперше за всі роки проведення пісенного конкурсу
Юлія Самойлова вже стала учасницею Євробачення-2018.
Самойлова виступить за Росію на Євробаченні-2018 Фото:crimea.kp.ru

Співачка Юлія Самойлова, яка повинна була представляти Росію на Євробаченні-2017, стала першою учасницею Євробачення-2018, переможець якого ще нікому не відомий, - повідомляють "Українські Новини".

Зазначимо, що така ситуація склалася вперше за всі роки проведення пісенного конкурсу, оскільки раніше країни починали оголошувати своїх учасників після перемоги певного учасника.

Зазначимо, що російський "Первый канал" заявив, що не транслюватиме в цьому році конкурс "Євробачення" через незгоду з рішенням української влади відмовити у в’їзді на територію України російській учасниці конкурсу, співачці Юлії Самойловій.

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Нагадаємо, Європейський мовний союз офіційно підтвердив, що Росія не братиме участь в пісенному конкурсі Євробаченні-2017, який пройде у травні в Києві.

 

 

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14 04 2017 10:05
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