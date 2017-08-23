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Samsung офіційно представив смартфон Galaxy Note 8

Південнокорейська компанія Samsung Electronics офіційно представила новий смартфон Galaxy Note 8
Сьогодні на заході в Нью-Йорку Galaxy Unpacked компанія Samsung офіційно представила свій новий смартфон серії Note — Galaxy Note 8.
Samsung офіційно представив смартфон Galaxy Note 8 Фото: lmr.ua

Презентація нового гаджета велася на каналі Samsung Mobile в Youtube.

Південнокорейська компанія Samsung Electronics офіційно представила новий смартфон Galaxy Note 8.

Смартфон обладнано екраном з діагоналлю 6,3 дюйми, що є найбільшим в серії фаблетов від Samsung. Роздільна здатність екрану складає 2960x1440 пікселів, гаджет також має 12-мегапіксельні основні камери з оптичною стабілізацією і фронтальну на 8 мегапікселів.

Note 8 отримав 8-ядерний процесор Exynos 8895, 6 Гб оперативної, 64 і 128 Гб вбудованої пам'яті. Пристрій має захист від пилу і води, систему біометричної аутентифікації за допомогою сканерів відбитків пальців і райдужної оболонки ока.

У комплекті з Galaxy Note 8 пропонують стилус S Pen. У продаж смартфон надійде в середині вересня в кількох кольорах - чорному, синьому і жовтому. Передзамовлення вже доступне на сайті Samsung. Українські ціни на Galaxy Note 8 поки невідомі.

Нагадаємо, раніше корейська компанія Samsung заявила про відкликання 2,8 млн своїх пральних машин в США через травми, які агрегати завдали своїм власникам.

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23 08 2017 22:55
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