Samsung представила Galaxy Note 9 і розумну колонку
Трансляція презентації Samsung Unpacked проходила на YouTube-каналі компанії.
Samsung випускає дві флагманські лінійки смартфонів - Galaxy S і Galaxy Note. Останній відрізняється від Galaxy S і більшості смартфонів великим екраном і стилусом для малювання та управління пристроєм. Перше покоління Galaxy Note було представлено в 2011 році і з тих пір компанія щорічно представляє нову версію пристрою.
Фото: nplus1.ru
Представлений на презентації Samsung Unpacked смартфон Galaxy Note 9 має кілька відмінностей від попередньої версії Galaxy Note 8. У пристрої встановлений AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,4 дюйма і дозволом 2960 × 1440 пікселів. Як процесор в смартфоні використовується власний чіп Samsung Exynos 9810 або Qualcomm Snapdragon 845, в залежності від ринку. Смартфон оснащується шістьма або вісьмома гігабайтами оперативної пам'яті, а також 128 або 512 гігабайтами постійної пам'яті, які можна доповнити картою пам'яті microSD об'ємом до 512 гігабайт.
Смартфон отримав новий подвійний модуль камери, що складається з широкого кута і довгофокусного об'єктивів. Обидві камери мають дозвіл 12 мегапікселів, а ширококутова камера також оснащена механічною діафрагмою з відносним отвором від f / 2,4 до f / 1,5. Також інженери компанії оновили стилус смартфона. Тепер він оснащений Bluetooth-передавачем, кнопкою для управління функціями смартфона, а також акумулятором. Його заряду вистачає приблизно на півгодини роботи, а на його зарядку всередині смартфона йде 40 секунд.
У Росії продажі Galaxy Note 9 почнуться 31 серпня. Версія з 128 гігабайтами постійної пам'яті і шістьма оперативної варто 69990 рублів, а вартість старшої версій з 512 і вісьмома гігабайтами, відповідно, становить 89990 рублів.
Фото: nplus1.ru
Крім нового смартфона компанія представила розумні годинник Galaxy Watch. Вони працюють під управлінням операційної системи Tizen 4.0 і процесора Exynos 9110. Годинник має кілька версій, що розрізняються розміром - 42 або 46 міліметрів - і підтримкою LTE. Годинник має захист від води і пилу за стандартом IP68, датчик серцебиття, а також акумулятор ємністю 472 або 270 міліампер-годин, якого, згідно із заявою компанії, вистачить на кілька днів роботи без підзарядки.
У США годинник з'являться в продажу 24 серпня, а в інших регіонах з 14 вересня. Вартість версії годин без підтримки LTE становить 329,99 долара або 349,99 долара, в залежності від розміру.
Фото: nplus1.ru
Крім нових версій пристроїв, Samsung представив свою першу розумну колонку Galaxy Home. В її основі лежить голосовий помічник Bixby, який теж оновили, навчивши його запам'ятовувати контекст бесіди і додавши підтримку сторонніх сервісів. Поки компанія не розкриває технічних подробиць колонки, але відомо, що її звукова підсистема розроблена разом із приналежної Samsung компанії AKG. Крім того, Samsung оголосив про співпрацю з сервісом Spotify, через який користувачі колонки і інших пристроїв компанії зможуть слухати музику. Ціна і терміни виходу колонки на ринок поки невідомі.
Нагадаємо, що компанія Samsung запатентувала пристрій у вигляді банану.
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