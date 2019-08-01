Компанія буде єдиним партнером, який підтримуватиме iTunes на своїх телевізорах

Компанії Samsung та Apple оголосили про співпрацю на щорічній виставці Consumer Electronics Show (CES).

Тепер смарт-телевізори Samsung підтримуватимуть Apple iTunes та Apple AirPlay 2. Нова технологія стане доступною на усіх моделях телевізорів Samsung 2018 року після прошивки, інформує CNET.

Компанія буде єдиним партнером, який підтримуватиме iTunes на своїх телевізорах. Всі інші виробники телевізорів, що працюють з Apple, дозволяють дивитися відео через посилання AirPlay між iPhone та телевізором. Apple пішла на таку угоду із Samsung через низький рівень продажів у Китаї та перенасичення ринку смартфонами, вважають у Reuters.

Samsung та Apple входять у трійку лідерів на ринку виробників смартфонів. Останніх десять років компанії вважаються найбільшими конкурентами. Водночас Samsung поставляє Apple низку деталей для iPhone та є лідером на ринку виробників телевізорів.

Нагадаємо, Apple випала з трійки найдорожчих компаній світу. Причина – уповільнення економіки країни в 2018 році і її торгові конфлікти з США.