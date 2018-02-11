Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Санкції близько": Трамп у стилістиці "Гри престолів" оголосив про запровадження нових санкцій, – ФОТО

Проти кого санкції – поки невідомо
Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових санкцій з 5 листопада.
"Санкції близько": Трамп у стилістиці "Гри престолів" оголосив про запровадження нових санкцій, – ФОТО Фото: apnews.com

Трамп опублікував на своїй сторінці у Twitter плакат у стилі серіалу "Гра престолів".

"Санкції близько", – говорить напис на плакаті. Це посилання на фразу з серіалу і оригінальних книг Джорджа Мартіна "Зима близько".


Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Проти кого будуть запроваджені санкції, Трамп не уточнив.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки і Туреччина у п'ятницю, 2 листопада, оголосили про взаємне скасування санкцій, які запровадили у серпні через справу американського пастора Ендрю Брансона.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 11 2018 19:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Культура страхуДіти бояться дорослих. Дорослі бояться молоді. Молодь боїться суспільство
  • Верховна Рада ухвалила закон про українську мову. Що він передбачаєЗа документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська, а спроби запровадження в Україні офіційної багатомовності всупереч Конституції і встановленій конституційній процедурі провокують мовний розкол країни, міжетнічне протистояння та ворожнечу і спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Культура страху

Культура страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.