ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових санкцій з 5 листопада.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Санкції близько": Трамп у стилістиці "Гри престолів" оголосив про запровадження нових санкцій, – ФОТО
Проти кого санкції – поки невідомо
Фото: apnews.com
Трамп опублікував на своїй сторінці у Twitter плакат у стилі серіалу "Гра престолів".
"Санкції близько", – говорить напис на плакаті. Це посилання на фразу з серіалу і оригінальних книг Джорджа Мартіна "Зима близько".
Фото: twitter.com/realDonaldTrump
Проти кого будуть запроваджені санкції, Трамп не уточнив.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки і Туреччина у п'ятницю, 2 листопада, оголосили про взаємне скасування санкцій, які запровадили у серпні через справу американського пастора Ендрю Брансона.
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