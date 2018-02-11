"Санкції близько": Трамп у стилістиці "Гри престолів" оголосив про запровадження нових санкцій, – ФОТО

Проти кого санкції – поки невідомо

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових санкцій з 5 листопада.

Трамп опублікував на своїй сторінці у Twitter плакат у стилі серіалу "Гра престолів".

"Санкції близько", – говорить напис на плакаті. Це посилання на фразу з серіалу і оригінальних книг Джорджа Мартіна "Зима близько".



Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Проти кого будуть запроваджені санкції, Трамп не уточнив.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки і Туреччина у п'ятницю, 2 листопада, оголосили про взаємне скасування санкцій, які запровадили у серпні через справу американського пастора Ендрю Брансона.