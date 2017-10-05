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Санкції не скасують, поки РФ не відмовиться від провокативних дій, - Тіллерсон

У Держдепі підкреслили, що питання про скасування санкцій проти РФ поки що не стоїть
Держсекретар США Рекс Тіллерсон під час переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим наголосив на необхідності прогресу в реалізації Мінських домовленостей
Санкції не скасують, поки РФ не відмовиться від провокативних дій, - Тіллерсон Рекс Тіллерсон. Фото: Reuters

Про це йдеться у прес-релізі Держдепу за підсумками зустрічі.

"У тому, що стосується України, держсекретар Тіллерсон наголосив на необхідності досягнення прогресу на шляху до повної імплементації Мінських домовленостей", — наголошується в повідомленні.

У Держдепі підкреслили, що питання про скасування санкцій проти РФ поки що не стоїть.

"Санкції проти Росії будуть залишатися в силі до тих пір, поки Москва не скасує кроки, які спровокували їх введення", — йдеться в прес-релізі.

Зазначимо, раніше шість американських сенаторів порадили президенту США Дональду Трампу спочатку зустрітися з Президентом України Петром Порошенком, а тільки потім з лідером РФ Володимиром Путіним.
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10 05 2017 21:10
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