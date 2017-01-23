ПОЛІТИКА НОВИНИСанкції, які введені щодо делегації Держдуми РФ в ПАРЄ, повинні зберігатися.
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Санкції проти делегації РФ в ПАРЄ повинні зберегтися, – МЗС
До відновлення територіальної цілісності України
Фото: expres.ua
Про це заявила речник українського МЗС Мар'яна Беца.
"Санкції, введені через агресію РФ, повинні залишатися до відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", - написала вона в Twitter.
Санкції введені через агресію РФ,мають залишатись до відновлення терит цілісності Укр в межах міжн-визнаних кордонів https://t.co/PvBPJXmzfD— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 січня 2017 р.
Як повідомляв раніше iPress.ua, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт, якого в понеділок обрали на новий річний термін, заявив про необхідність зняття всіх політичних санкцій з делегації РФ.
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23 01 2017 23:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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