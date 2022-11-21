Санкції проти дітей путіна, пєскова і лукашенка ввела Нова Зеландія

Також під санкції потрапили чотири юридичні особи, які мають економічне або стратегічне значення для росії в нафтогазовій, сталеливарній та транспортній галузях, а також у системах радіолокаційного та електронного обладнання

Нова Зеландія запровадила нові санкції щодо 22 російських та білоруських громадян і низки російських підприємств нафтогазового та сталеливарного сектору.

Про це йдеться у заяві глави МЗС Нової Зеландії Нанаї Махути.

"Нова Зеландія вперше виступила проти можновладців та багатіїв росії, запровадивши санкції проти політичної та економічної еліти у березні цього року, після чого у травні та вересні були введені подальші санкції", - пояснила Махута.

За її словами, подальші санкції зараз спрямовані проти 22 членів еліти, які надають підтримку незаконному вторгненню в Україну і які були винагороджені за свою лояльність багатством і впливом.

"росія покладається на постійну підтримку тих, хто має владу та вплив, оскільки вона продовжує своє незаконне та невиправдане вторгнення в Україну", - підкреслила Махута.

Під санкції потрапили доньки путіна - марія воронцова та катерина тихонова, дружина та діти прес-секретаря путіна дмитра пєскова, голова центробанку рф ельвіра набіулліна, а також дружина та син президента білорусі олександра лукашенка.

"Також під санкції потрапили чотири юридичні особи, які мають економічне або стратегічне значення для росії в нафтогазовій, сталеливарній та транспортній галузях, а також у системах радіолокаційного та електронного обладнання", - додали в уряді.