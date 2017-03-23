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Санкції проти дочок російських банків не вплинуть на вкладників, - НБУ

Санкції не накладають ніяких обмежень на міжнародні транзакції клієнтів
Cанкції проти "дочок" банків РФ не забороняють українським банкам з державною російською участю збільшувати капітал.
Санкції проти дочок російських банків не вплинуть на вкладників, - НБУ Фото: з вільних джерел

Про це на брифінгу розповіла заступник голови НБУ Катерина Рожкова, інформує Еспресо.TV.

"Вказані санкції не забороняють українським банкам з державним російським капіталом збільшувати капітал, отримувати фондування від материнських банків або пов'язаних структур для виконання ними операцій з клієнтами. Санкції ніяким чином не впливають на обслуговування клієнтів як всередині країни, так і за її межами", - сказала Рожкова.

За її словами, санкції не накладають ніяких обмежень на міжнародні транзакції клієнтів. Українські банки з державним російським капіталом на сьогодні докапіталізовані, ліквідні, вони виконують нормативи НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України за рішенням РНБО вводить санкції проти дочок російських банків.

Зазначимо, що сумарні зобов'язання російських банків перед фізичними та юридичними особами в Україні становлять 36 мільярдів гривень.

15 березня Національний банк України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України підготував проект санкцій проти "Сбербанку", "ПромінвестБанку", ВТБ, БМ Банку та VS Банку.

 

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23 03 2017 16:22
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