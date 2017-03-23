Санкції проти дочок російських банків не вплинуть на вкладників, - НБУ

Cанкції проти "дочок" банків РФ не забороняють українським банкам з державною російською участю збільшувати капітал.

Про це на брифінгу розповіла заступник голови НБУ Катерина Рожкова, інформує Еспресо.TV.

"Вказані санкції не забороняють українським банкам з державним російським капіталом збільшувати капітал, отримувати фондування від материнських банків або пов'язаних структур для виконання ними операцій з клієнтами. Санкції ніяким чином не впливають на обслуговування клієнтів як всередині країни, так і за її межами", - сказала Рожкова.

За її словами, санкції не накладають ніяких обмежень на міжнародні транзакції клієнтів. Українські банки з державним російським капіталом на сьогодні докапіталізовані, ліквідні, вони виконують нормативи НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України за рішенням РНБО вводить санкції проти дочок російських банків.