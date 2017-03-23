Санкції проти дочок російських банків не вплинуть на вкладників, - НБУ
Про це на брифінгу розповіла заступник голови НБУ Катерина Рожкова, інформує Еспресо.TV.
"Вказані санкції не забороняють українським банкам з державним російським капіталом збільшувати капітал, отримувати фондування від материнських банків або пов'язаних структур для виконання ними операцій з клієнтами. Санкції ніяким чином не впливають на обслуговування клієнтів як всередині країни, так і за її межами", - сказала Рожкова.
За її словами, санкції не накладають ніяких обмежень на міжнародні транзакції клієнтів. Українські банки з державним російським капіталом на сьогодні докапіталізовані, ліквідні, вони виконують нормативи НБУ.
Нагадаємо, Національний банк України за рішенням РНБО вводить санкції проти дочок російських банків.
Зазначимо, що сумарні зобов'язання російських банків перед фізичними та юридичними особами в Україні становлять 36 мільярдів гривень.
15 березня Національний банк України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України підготував проект санкцій проти "Сбербанку", "ПромінвестБанку", ВТБ, БМ Банку та VS Банку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат