Санкції проти нафтогазової промисловості Росії не спрацювали, - голова МЗС Австрії

"Єдиними санкціями, які привели до результату, були спортивні санкції проти ПАР"

На думку міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайссль, санкції проти Росії, введені в липні 2014 року, виявилися неефективними.

"Я можу вам провести інструктаж з міжнародного права і нагадати, що єдиними санкціями, які привели до результату, були спортивні санкції проти Південно-Африканської Республіки", - заявила Кнайссль в інтерв'ю виданню Kurier, повідомляє ЛІГА.net.

Санкції, які були введені в основному проти російської газової і нафтової промисловості в глибоководному буровому районі Арктики, на думку міністра, не спрацювали.

"Вони, на мій погляд, виявилися неефективними, тому що восени 2014 року ціна на нафту впала на більш ніж 70%. Ослаблення російської нафтової промисловості, до якого прагнули перш за все США, не досягло поставленої мети. Санкції просто не спрацювали", - заявила Кнайссль.

Нагадаємо, Рада ЄС вирішила продовжити економічні санкції проти Росії до 31 липня 2018 року.