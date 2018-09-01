Санкції проти нафтогазової промисловості Росії не спрацювали, - голова МЗС Австрії
"Я можу вам провести інструктаж з міжнародного права і нагадати, що єдиними санкціями, які привели до результату, були спортивні санкції проти Південно-Африканської Республіки", - заявила Кнайссль в інтерв'ю виданню Kurier, повідомляє ЛІГА.net.
Санкції, які були введені в основному проти російської газової і нафтової промисловості в глибоководному буровому районі Арктики, на думку міністра, не спрацювали.
"Вони, на мій погляд, виявилися неефективними, тому що восени 2014 року ціна на нафту впала на більш ніж 70%. Ослаблення російської нафтової промисловості, до якого прагнули перш за все США, не досягло поставленої мети. Санкції просто не спрацювали", - заявила Кнайссль.
Нагадаємо, Рада ЄС вирішила продовжити економічні санкції проти Росії до 31 липня 2018 року.
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