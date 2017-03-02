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Санкції проти Росії будуть збережені до повернення Криму Україні - постпред США в ООН

Ніккі Хейлі закликала відновити режим припинення вогню на Донбасі і дотримуватися його
Постійна представниця США в Організації Об'єднаних Націй Ніккі Хейлі заявила про продовження санкцій проти Росії до повернення Україні анексованого Криму.
Санкції проти Росії будуть збережені до повернення Криму Україні - постпред США в ООН Фото:Associated Press

"США, як і раніше, засуджують і закликають негайно припинити російську окупацію Криму. Крим є частиною України. Наші санкції у зв'язку з Кримом будуть чинними, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні", - сказала Хейлі під час промови на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє LB.

Вона також закликала Росію і сепаратистів дотримуватися домовленостей, досягнутих у Мінську в лютому 2015 року, відновити режим припинення вогню і дотримуватися його, відвести важке озброєння від лінії розмежування, а також надати безперешкодний доступ на територію Донбасу спостерігачам спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Зазначимо, на засіданні Ради безпеки ООН у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі представники країн Європи і США закликали до політичного вирішення конфлікту і виконання Мінських угод.

Нагадаємо, що Міжнародна група слідчих Bellingcat проаналізувала супутникові знімки, відео, звіти ОБСЄ, повідомлення донеччан в сооцсетях і прийшла до висновку, що бойовики "ДНР" стріляють з РСЗВ, встановлених в житлових кварталах Донецька.

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03 02 2017 08:39
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