Санкції проти Росії чітко прив'язані до повного виконання Мінських угод, - Могеріні
"Для нас важливим є повне виконання Мінських угод. Як ви знаєте, нині запроваджені санкції проти Росії, і вони чітко прив’язані до повного виконання Мінських угод", - заявила Могеріні під час дискусії на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє "Європейська правда".
"Позиція Європейського союзу: ці санкції мають лишатися (до повного виконання Мінська)", - додала високий представник ЄС.
"Але питанням є не збереження санкцій, а вирішення конфлікту та повне виконання Мінська", – наголосила вона.
Нагадаємо, що федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Мінські домовленості лишаються "базою" для подальшої співпраці сторін у рамках "Нормандського формату" попри те, що наразі виконано не усі вимоги Мінських угод.
Також віце-президент Сполучених Штатів Майкл Пенс заявив, що США будуть робити все необхідне для відповідальності Росії за виконання мінських домовленостей, зокрема деескалації ситуації на Донбасі.
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