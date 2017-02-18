Санкції проти Росії чітко прив'язані до повного виконання Мінських угод, - Могеріні

Питанням стоїть не в збереженні санкцій, а вирішенні конфлікту та повне виконання Мінська

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні вважає, що санкції ЄС проти Росії зберігатимуться до виконання Мінських угод.

"Для нас важливим є повне виконання Мінських угод. Як ви знаєте, нині запроваджені санкції проти Росії, і вони чітко прив’язані до повного виконання Мінських угод", - заявила Могеріні під час дискусії на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє "Європейська правда".

"Позиція Європейського союзу: ці санкції мають лишатися (до повного виконання Мінська)", - додала високий представник ЄС.

"Але питанням є не збереження санкцій, а вирішення конфлікту та повне виконання Мінська", – наголосила вона.

Нагадаємо, що федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Мінські домовленості лишаються "базою" для подальшої співпраці сторін у рамках "Нормандського формату" попри те, що наразі виконано не усі вимоги Мінських угод.

Також віце-президент Сполучених Штатів Майкл Пенс заявив, що США будуть робити все необхідне для відповідальності Росії за виконання мінських домовленостей, зокрема деескалації ситуації на Донбасі.