Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Санкції проти Росії чітко прив'язані до повного виконання Мінських угод, - Могеріні

Питанням стоїть не в збереженні санкцій, а вирішенні конфлікту та повне виконання Мінська
Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні вважає, що санкції ЄС проти Росії зберігатимуться до виконання Мінських угод.
Санкції проти Росії чітко прив Федеріка Могеріні. Фото: deutschlandfunk.de

"Для нас важливим є повне виконання Мінських угод. Як ви знаєте, нині запроваджені санкції проти Росії, і вони чітко прив’язані до повного виконання Мінських угод", - заявила Могеріні під час дискусії на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє "Європейська правда".

"Позиція Європейського союзу: ці санкції мають лишатися (до повного виконання Мінська)", - додала високий представник ЄС.

"Але питанням є не збереження санкцій, а вирішення конфлікту та повне виконання Мінська", – наголосила вона.

Нагадаємо, що федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Мінські домовленості лишаються "базою" для подальшої співпраці сторін у рамках "Нормандського формату" попри те, що наразі виконано не усі вимоги Мінських угод.

Також віце-президент Сполучених Штатів Майкл Пенс заявив, що США будуть робити все необхідне для відповідальності Росії за виконання мінських домовленостей, зокрема деескалації ситуації на Донбасі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 02 2017 13:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat