Санкції проти Росії не мають перешкоджати зусиллям США та ЄС врегулювати конфлікт в Україні, - Трамп

Цей закон не має використовуватись для перешкоджання зусиль адміністрації президента США усунути будь-які непередбачені наслідки для американського бізнесу та союзників

Президент США Дональд Трамп закликав Конгрес утриматися від використання закону про нові санкції проти РФ на шкоду спільним зусиллям Сполучених Штатів та Євросоюзу врегулювати конфлікт в Україні.

Про це йдеться в заяві Трампа з нагоди підписання відповідного закону, текст якої розміщено на сайті Білого дому, повідомляє УНІАН.

"Моя Адміністрація особливо сподівається, що Конгрес утримається від використання цього недосконалого закону, щоб унеможливити нашу важливу роботу з європейськими союзниками щодо врегулювання конфлікту в Україні", - наголошується в заяві.

Також, за його словами, цей закон не має використовуватись для перешкоджання зусиль адміністрації президента США усунути будь-які непередбачені наслідки для американського бізнесу та союзників.

Нагадаємо, що Дональд Трамп підписав закон, що передбачає введення нових санкцій проти Росії.

Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".

Довідка:

Законопроект визначає підтримку уряду України у відновленні і територіальної цілісності як частину політики США. Також законопроект засуджує дестабілізаційні зусилля уряду РФ в Україні; містить відмову від визнання анексії Криму або будь-якої частини території України, захопленої з використанням військової сили. Конгрес готовий допомагати Україні в реформуванні енергетичного сектору України і зменшенні залежності від російських енергетичних ресурсів, а також у протидії реалізації проекту "Північний потік-2".

Документ також законодавчо закріплює чинні санкції проти Росії; створює механізм обов'язкового узгодження з Конгресом США можливого рішення президента США про ослаблення антиросійських санкцій; передбачає можливість введення санкцій проти державних підприємств РФ, що здійснюють операції в металургійній і гірничодобувній галузях і на залізничному транспорті; підсилює антиросійські секторальні санкції проти фінансового сектору РФ і російської енергетики; передбачає введення санкцій у зв'язку з діяльністю уряду РФ в напрямку підриву кібернетичної безпеки і т.ін. Законопроектом надається право президенту США в координації з американськими союзниками ввести санкції проти фізичних і юридичних осіб, які сприяють розвитку й обслуговуванню російських експортних нафто- і газопроводів.

Проект закону передбачає створення Фонду для протидії російському впливу і виділяє в його бюджет 250 млн доларів на 2018-2019 фінансові роки. На реалізацію ініціатив із підтримки енергетичної безпеки України передбачено виділити 30 млн доларів.