Санкції проти Росії обійшлися ЄС у мільярди євро

Однак і без санкцій прибутки від експорту товарів до РФ упали б на 22 мільярди євро

Унаслідок запровадження Євросоюзом санкцій проти Росії та подальших російських контрсанкцій економіка ЄС у 2015 році зазнала втрат на суму 17,6 мільярда євро.

ЄС втратив сотні тисяч робочих місць через санкції проти РФ та контрсанкції Москви, повідомляє австрійський інститут WIFO, інформує DW. Однак і без санкцій прибутки від експорту товарів до РФ упали б на 22 мільярди євро.

Унаслідок запровадження Євросоюзом санкцій проти Росії та подальших російських контрсанкцій економіка ЄС у 2015 році зазнала втрат на суму 17,6 мільярда євро. Про це йдеться у дослідженні Австрійського інституту економічних досліджень (WIFO), здійсненому на замовлення міністерства економіки Австрії, дані якого наводить австрійське видання Der Standard у четвер, 5 січня. Санкції, за цими даними, призвели до скорочення 400 тисяч робочих місць по всьому ЄС.

Водночас дослідження вказує, що через слабкість російської економіки торгівля Євросоюзу з Росією і без санкцій помітно послабилася б. Загалом лише 44 відсотки від зниження торговельних показників можна пов'язати безпосередньо із санкціями, зазначають дослідники. Без запровадження обмежувальних заходів втрати від зниження європейського експорту до РФ склали б 22 мільярди євро.

Як повідомлялося, дію запроваджених іще 2014 року санкцій Європейського Союзу щодо Росії нещодавно подовжили до 31 липня 2017 року. Водночас міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц заявив, що його країна під час головування в ОБСЄ у 2017 році докладатиме зусиль задля пом'якшення санкцій ЄС проти Росії.

Додамо, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявляє, що у 2017 році щодо Росії, і, зокрема, президента Володимира Путіна, будуть представлені нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії у США