Санкції проти Росії повинні залишатись в силі, - Байден Порошенко, в свою чергу, висловив вдячність США за таку позицію

Україна і США переконані, що санкції проти РФ повинні залишатися в силі до виконання нею зобов'язань щодо мінських угод і деокупації Криму.

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"Разом з нашими партнерами з ЄС та "Великою сімкою" ми дали зрозуміти, що санкції повинні продовжитися, поки Росія повністю, підкреслюю, повністю не виконає свої зобов'язання за мінськими домовленостями. Санкції проти РФ, пов'язані з Кримом, повинні залишатися, поки Росія не поверне Крим Україні", - заявив віце-президент США Джозеф Байден, інформує "112 Україна". Президент України Петро Порошенко подякував американській владі за таку позицію. "Хотів би висловити подяку за чітку і послідовну позицію, недавнє рішення Вашингтона розширити санкції проти РФ. Підкреслюю, що ці санкції повинні залишатися в силі, поки не буде відновлена територіальна цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи Крим", - сказав Президент України. Нагадаємо, Байден наголосив, що керівництво і народ України повинні поставити потреби України вище вузьких особистих інтересів.

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