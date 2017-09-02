Санкції проти Росії вводяться, щоб знайти шляхи вирішення конфлікту, - Ципрас
"Ми вводимо санкції, щоб поговорити і знайти шляхи вирішення питання", – сказав Ципрас, інформує "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що санкції вплинули на економіку Греції, але у країни "є міжнародний досвід щодо запровадження санкцій".
"З одного боку ми розуміємо потребу в тому, щоб було вироблено певну реакцію на події, але з іншого боку ми вважаємо, що всі санкції повинні супроводжуватися певними заходами, ми повинні пропонувати певний вихід із ситуації, яка склалася, ми повинні вести діалог", – сказав Ципрас.
При цьому він підкреслив, що "не можна вводити санкції просто як покарання, ми не хочемо цього і не говоримо про це".
Нагадаємо, що Ципрас підкреслив, що Греція стоїть на позиціях підтримки миру і стабільності в Україні і готова всіляко цьому сприяти.
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