Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Санкції проти Росії вводяться, щоб знайти шляхи вирішення конфлікту, - Ципрас

Санкції проти Росії вплинули на економіку Греції
Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас відзначає, що введені відносно Російської Федерації санкції мають на меті спонукати РФ сісти за стіл переговорів і знайти шляхи вирішення конфлікту з Україною.
Санкції проти Росії вводяться, щоб знайти шляхи вирішення конфлікту, - Ципрас Алексіс Ципрас. Фото: ЕРА

"Ми вводимо санкції, щоб поговорити і знайти шляхи вирішення питання", – сказав Ципрас, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що санкції вплинули на економіку Греції, але у країни "є міжнародний досвід щодо запровадження санкцій".

"З одного боку ми розуміємо потребу в тому, щоб було вироблено певну реакцію на події, але з іншого боку ми вважаємо, що всі санкції повинні супроводжуватися певними заходами, ми повинні пропонувати певний вихід із ситуації, яка склалася, ми повинні вести діалог", – сказав Ципрас.

При цьому він підкреслив, що "не можна вводити санкції просто як покарання, ми не хочемо цього і не говоримо про це".

Нагадаємо, що Ципрас підкреслив, що Греція стоїть на позиціях підтримки миру і стабільності в Україні і готова всіляко цьому сприяти.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 02 2017 14:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat