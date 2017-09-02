Санкції проти Росії вводяться, щоб знайти шляхи вирішення конфлікту, - Ципрас

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас відзначає, що введені відносно Російської Федерації санкції мають на меті спонукати РФ сісти за стіл переговорів і знайти шляхи вирішення конфлікту з Україною.

"Ми вводимо санкції, щоб поговорити і знайти шляхи вирішення питання", – сказав Ципрас, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що санкції вплинули на економіку Греції, але у країни "є міжнародний досвід щодо запровадження санкцій".

"З одного боку ми розуміємо потребу в тому, щоб було вироблено певну реакцію на події, але з іншого боку ми вважаємо, що всі санкції повинні супроводжуватися певними заходами, ми повинні пропонувати певний вихід із ситуації, яка склалася, ми повинні вести діалог", – сказав Ципрас.

При цьому він підкреслив, що "не можна вводити санкції просто як покарання, ми не хочемо цього і не говоримо про це".

Нагадаємо, що Ципрас підкреслив, що Греція стоїть на позиціях підтримки миру і стабільності в Україні і готова всіляко цьому сприяти.