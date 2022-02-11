CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБританія запровадила санкції проти ще чотирьох російських олігархів, які дозволили путіну мобілізувати російську промисловість для підтримки його військових зусиль.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Санкції проти російських олігархів, які сприяють війні з Україною, запровадила Британія
Фото: з вільного доступу
Про це йдеться на сайту уряду.
Під обмеження потрапили Алєксандр Абрамов та Алєксандр Фролов за участь у видобувній, транспортній та будівельній сферах.
"Вони відомі як ділові партнери Романа Абрамовича та раніше володіли основними пакетами акцій російського виробника сталі Evraz plc, які оцінюються в £4,1 мільярда і £1,7 мільярда відповідно. Також повідомляється, що вони мають інвестиції у нерухомість Великої Британії вартістю приблизно £100 мільйонів", – пояснюють у британському уряді.
Також сьогодні під санкції потрапили Айрат Шаймієв, загальний капітал якого становить £902 мільйони, й Альберт Шигабутдінов, чий капітал становить £977 мільйонів.
Цим олігархам заборонили вʼїзд у країну, заморозили їхні активи та наклали транспортні санкції.
"Група АТ "ТАІФ", генеральним директором якої є Шигабутдінов, контролює, за оцінками, 96% хімічної та нафтохімічної переробки в російському регіоні Татарстан, включно з виробництвом сирої нафти. Шаймієв є генеральним директором державної транспортно-будівельної компанії ВАТ "Татавтодор", – йдеться в повідомленні.
Велика Британія застосувала санкції щодо понад 1 200 людей і 120 організацій, зокрема щодо 120 олігархів із статками понад £140 мільярдів.
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02 11 2022 14:36 МЕДІА
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