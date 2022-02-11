Санкції проти російських олігархів, які сприяють війні з Україною, запровадила Британія

Британія запровадила санкції проти ще чотирьох російських олігархів, які дозволили путіну мобілізувати російську промисловість для підтримки його військових зусиль.

Про це йдеться на сайту уряду.

Під обмеження потрапили Алєксандр Абрамов та Алєксандр Фролов за участь у видобувній, транспортній та будівельній сферах.

"Вони відомі як ділові партнери Романа Абрамовича та раніше володіли основними пакетами акцій російського виробника сталі Evraz plc, які оцінюються в £4,1 мільярда і £1,7 мільярда відповідно. Також повідомляється, що вони мають інвестиції у нерухомість Великої Британії вартістю приблизно £100 мільйонів", – пояснюють у британському уряді.

Також сьогодні під санкції потрапили Айрат Шаймієв, загальний капітал якого становить £902 мільйони, й Альберт Шигабутдінов, чий капітал становить £977 мільйонів.

Цим олігархам заборонили вʼїзд у країну, заморозили їхні активи та наклали транспортні санкції.

"Група АТ "ТАІФ", генеральним директором якої є Шигабутдінов, контролює, за оцінками, 96% хімічної та нафтохімічної переробки в російському регіоні Татарстан, включно з виробництвом сирої нафти. Шаймієв є генеральним директором державної транспортно-будівельної компанії ВАТ "Татавтодор", – йдеться в повідомленні.

Велика Британія застосувала санкції щодо понад 1 200 людей і 120 організацій, зокрема щодо 120 олігархів із статками понад £140 мільярдів.