Санкції проти України через Самойлову розглянуть після фіналу Євробачення

Європейська мовна спілка (EBU) розгляне питання введення санкцій проти України або Росії після завершення Євробачення-2017.

Про це на прес-конференції заявив виконавчий продюсер EBU Йон Ола Санд у середу, інформує Deutsche Welle.

"Немає ніякого рішення щодо санкцій, і ця тема не буде на порядку денному до завершення конкурсу "Євробачення", - зазначив Санд.

За його словами, можливе введення санкцій буде обговорюватися після фіналу Євробачення-2017 в Києві.

"Все, що відбулося в цьому році, ми повинні розглянути після конкурсу... але також виходячи з того факту, що в цьому році ситуація особлива, дуже складна", - додав Санд.

Санкції щодо України з боку EBU можуть ввести в зв'язку з ситуацією з недопуском росіянки Юлії Самойлової до участі в Євробаченні-2017 в Києві. Нагадаємо, раніше організатор Євробачення пригрозила Україні ізоляцією від конкурсу.

Зазначимо, у Європейській мовній спілці заявили про можливе введення санкцій проти Росії й України за порушення статуту конкурсу.

Нагадаємо, Європейський мовний союз офіційно підтвердив, що Росія не братиме участь в пісенному конкурсі Євробаченні-2017, який пройде у травні в Києві.

22 березня Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.

В Європейській мовній спілці в Женеві заявили, що поважають рішення СБУ заборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу.

Зазначимо, це вже не перша погроза в сторону України від організаторів конкурсу, таблоїд Blick увечері 28 березня опублікував статтю, з якої, з посиланням на генерального директора ЄМС, випливало, що організатори конкурсу готові застосувати до Києва санкції.