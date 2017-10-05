Санкції проти України через Самойлову розглянуть після фіналу Євробачення
Про це на прес-конференції заявив виконавчий продюсер EBU Йон Ола Санд у середу, інформує Deutsche Welle.
"Немає ніякого рішення щодо санкцій, і ця тема не буде на порядку денному до завершення конкурсу "Євробачення", - зазначив Санд.
За його словами, можливе введення санкцій буде обговорюватися після фіналу Євробачення-2017 в Києві.
"Все, що відбулося в цьому році, ми повинні розглянути після конкурсу... але також виходячи з того факту, що в цьому році ситуація особлива, дуже складна", - додав Санд.
Санкції щодо України з боку EBU можуть ввести в зв'язку з ситуацією з недопуском росіянки Юлії Самойлової до участі в Євробаченні-2017 в Києві. Нагадаємо, раніше організатор Євробачення пригрозила Україні ізоляцією від конкурсу.
Зазначимо, у Європейській мовній спілці заявили про можливе введення санкцій проти Росії й України за порушення статуту конкурсу.
Нагадаємо, Європейський мовний союз офіційно підтвердив, що Росія не братиме участь в пісенному конкурсі Євробаченні-2017, який пройде у травні в Києві.
22 березня Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.
В Європейській мовній спілці в Женеві заявили, що поважають рішення СБУ заборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу.
Зазначимо, це вже не перша погроза в сторону України від організаторів конкурсу, таблоїд Blick увечері 28 березня опублікував статтю, з якої, з посиланням на генерального директора ЄМС, випливало, що організатори конкурсу готові застосувати до Києва санкції.
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