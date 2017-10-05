Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Санкції проти України через Самойлову розглянуть після фіналу Євробачення

Поки немає ніякого рішення щодо санкцій
Європейська мовна спілка (EBU) розгляне питання введення санкцій проти України або Росії після завершення Євробачення-2017.
Санкції проти України через Самойлову розглянуть після фіналу Євробачення Фото: Комсомольская правда

Про це на прес-конференції заявив виконавчий продюсер EBU Йон Ола Санд у середу, інформує Deutsche Welle.

"Немає ніякого рішення щодо санкцій, і ця тема не буде на порядку денному до завершення конкурсу "Євробачення", - зазначив Санд.

За його словами, можливе введення санкцій буде обговорюватися після фіналу Євробачення-2017 в Києві.

"Все, що відбулося в цьому році, ми повинні розглянути після конкурсу... але також виходячи з того факту, що в цьому році ситуація особлива, дуже складна", - додав Санд.

Санкції щодо України з боку EBU можуть ввести в зв'язку з ситуацією з недопуском росіянки Юлії Самойлової до участі в Євробаченні-2017 в Києві. Нагадаємо, раніше організатор Євробачення пригрозила Україні ізоляцією від конкурсу.

Зазначимо, у Європейській мовній спілці заявили про можливе введення санкцій проти Росії й України за порушення статуту конкурсу.

Нагадаємо, Європейський мовний союз офіційно підтвердив, що Росія не братиме участь в пісенному конкурсі Євробаченні-2017, який пройде у травні в Києві.

22 березня Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.

В Європейській мовній спілці в Женеві заявили, що поважають рішення СБУ заборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу.

Зазначимо, це вже не перша погроза в сторону України від організаторів конкурсу, таблоїд Blick увечері 28 березня опублікував статтю, з якої, з посиланням на генерального директора ЄМС, випливало, що організатори конкурсу готові застосувати до Києва санкції

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 05 2017 18:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.