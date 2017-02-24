Санкції щодо 15 компаній-імпортерів зрідженого газу скасують

Служба безпеки пропонує Мінекономрозвитку скасувати дію спецсанкції щодо 15 імпортерів паливно-мастильних матеріалів та їхніх контрагентів через відсутність доказів щодо заподіяння шкоди державі.

23 лютого СБУ повідомило МЕРТ, що первинні дані щодо правопорушень, які здійснюють імпортери та їхні контрагенти, доведені частково, а причетність суб’єктів господарювання до заподіяння шкоди інтересам України не доведено, - йдеться у повідомленні міністерства.

На підставі цієї інформації СБУ пропонує МЕРТ скасувати дію спеціальної санкції щодо 15 імпортерів паливно-мастильних матеріалів та їхніх контрагентів, а саме: ПП "НП-Трейдинг", ТОВ "Нафтопродукт-Трейдинг", ТОВ "Віолана-Тек", ТОВ "Сістемс Логістік Менеджмент", ТОВ "Галлон-Груп", ТОВ "СВГ Плюс", ТОВ "Євростандарт Автогаз", ПП "Компанія "Надежда", ПП "Олан", ПП "Род-Ник", "West Trading&Marketing Oil, Corp", "Restimpex System, LLP", "Tarone Trade LLP", "Ameralda Trading Limited", "Danier Holdings LLP".

"Разом з цим слід зазначити, що згідно із частиною 16 статті 37 закону "Про зовнішньоекономічну діяльність" відповідальність за недостовірність інформації, зазначеної в поданнях, щодо застосування санкцій, на підставі яких приймаються відповідні рішення МЕРТ, несе ініціатор подання у порядку, передбаченому законом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 лютого 2017 року на підставі подань СБУ Мінекономрозвитку застосувало спеціальну санкцію у формі тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до деяких імпортерів паливно-мастильних матеріалів.

За даними СБУ, грошові кошти, перераховані деякими імпортерами паливно-мастильних матеріалів на адресу нерезидентів, зареєстрованих в "офшорних" юрисдикціях, частково використовувались для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України.

Спеціальна санкція мала набрати чинності 18 березня 2016 року.

До слова, 21 лютого, Кабінет міністрів прийняв постанову №90, згідно з якою уряд зможе переглядати тарифи на газ для населення кожні півроку в разі, якщо за попередній період ціна на імпорт палива зросла більш ніж на 10%.