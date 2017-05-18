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Санкції щодо Росії повинні залишатися чинними, - президент Естонії

Естонія звинувачує Росію в порушенні Будапештського меморандуму та Мінських угод
Президент Естонії Керсті Кальюлайд наголосила на важливості збереження санкцій проти Росії.
Санкції щодо Росії повинні залишатися чинними, - президент Естонії Керсті Кальюлайд Фото: zaxid.net

"Уся ситуація з безпекою в Європі, можна сказати, непередбачувана і мінлива. Існує Росія, яка вже показала, що готова використовувати силу. Я зараз говорю про окупацію Кримського півострова. Крім того, ми знаємо, що РФ не виконує свої міжнародні зобов'язання, які сама ж узяла на себе. Візьмімо, наприклад, Будапештський меморандум або Мінські угоди. Мінські угоди постійно порушуються, а, значить, санкції щодо Росії повинні залишатися чинними", - заявила Кальюлайд в ексклюзивному інтерв'ю програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".

На думку Кальюлайд, Росія не становить фізичної загрози для Естонії, оскільки РФ, за її словами, "не атакувала б країну, що входить у НАТО". Водночас Кальюлайд виступила на захист дислокації в Естонії батальйону НАТО і навчань "Весняний шторм", у яких беруть участь 9 тисяч військовослужбовців з партнерських країн.

"Наш сигнал - це оборонна позиція. Точно так само, як НАТО - це оборонна організація. Естонська армія називається "Сили оборони Естонії". По цей бік кордону ніхто ні для кого не становить загрози. Альянс у 100% випадків успішно забезпечує адекватне стримування, і саме тому, я думаю, ніхто не буде нападати на НАТО. Але це саме по собі пояснює, чому необхідно забезпечувати адекватний рівень стримування для захисту території всіх країн-членів альянсу", - пояснила Керстін Кальюлайд.

Нагадаємо, що президенти Фінляндії і Естонії Саулі Нііністе і Керсті Кальюлайд не відкидають введення додаткових санкцій проти Росії у зв'язку з її діями в Сирії.

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