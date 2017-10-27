Санкції США можуть торкнутися 39 російських компаній і спецслужб, - NYT
Згідно з повідомленням NYT, список містить такі підприємства оборонно-промислового комплексу Росії, як Ростех, Калашников, корпорація МиГ, Рособоронекспорт, Вертольоти Росії, Уралвагонзавод, виробник Буків Алмаз-Антей і інші. По лінії спецслужб в список потрапили одразу і Федеральна служба безпеки, і Служба зовнішньої розвідки.
У другій частині документа, опублікованого NYT у вигляді скан-копії, відзначається, що внесення компаній і організацій до списоку ще не означає введення санкцій. Цей список швидше являє собою оцінку урядом організацій або осіб, "які є частиною або діють від імені або під захистом сектора оборони або розвідки уряду Російської Федерації".
Відзначається також, що список в майбутньому може змінитися.
Раніше офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт повідомила в ході брифінгу, що Держсекретар США Рекс Тіллерсон затвердив і передав для ознайомлення Конгресу новий документ щодо антиросійських санкцій.
Нойерт уточнила, що на даному етапі список закритий для громадськості, і заявила, що його оприлюднять найближчим часом.
Нагадаємо, Рада ЄС офіційно продовжила санкції проти фізичних осіб та компаній, причетних до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Обмежувальні заходи продовжено стосовно 149 осіб та 38 компаній. Індивідуальні санкції полягають в обмеженні на в’їзд до та замороженні активів.
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