Санкції США проти Росії залишаються без змін, – Трамп Санкції залишаться такими, якими вони є, заявив американський президент

Президент США Дональд Трамп завив, що санкції Сполучених Штатів проти Росії залишаться такими, як вони є зараз.

Фото: cnn.com

Про це глава Білого дому повідомив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте. "Санкції проти Росії залишаться такими, якими вони є", – цитує Трампа CNN. Нагадаємо, сенатори Ліндсі Грем і Роберт Менедес опублікували на сайті комітету із закордонних справ заяву, в якій повідомляється про роботу над законопроектом щодо запровадження нових санкцій проти Росії.

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