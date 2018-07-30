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Санкції США проти Росії залишаються без змін, – Трамп

Санкції залишаться такими, якими вони є, заявив американський президент
Президент США Дональд Трамп завив, що санкції Сполучених Штатів проти Росії залишаться такими, як вони є зараз.
Санкції США проти Росії залишаються без змін, – Трамп Фото: cnn.com

Про це глава Білого дому повідомив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте.

"Санкції проти Росії залишаться такими, якими вони є", – цитує Трампа CNN.

Нагадаємо, сенатори Ліндсі Грем і Роберт Менедес опублікували на сайті комітету із закордонних справ заяву, в якій повідомляється про роботу над законопроектом щодо запровадження нових санкцій проти Росії.

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30 07 2018 23:59
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