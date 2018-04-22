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Санкції США: Заблоковано до $2 млрд активів російського олігарха Вексельберга, - ЗМІ

Представники Renova Group відмовилися коментувати цю ситуацію
Санкції США проти російського олігарха Віктора Вексельберга призвели до заморожування активів Renova Group, вартість яких становить від 1,5 млрд до 2 млрд доларів.
Санкції США: Заблоковано до $2 млрд активів російського олігарха Вексельберга, - ЗМІ Фото: znak.com

"У результаті санкцій всі доларові банківські рахунки в США, контрольовані компанією Renova Group, були заблоковані", - повідомили джерела Reuters.

Наголошується, що представники Renova Group відмовилися коментувати цю ситуацію.

Крім того, на деякий час були заблоковані зарплатні рахунки ряду співробітників швейцарського відділення Renova Group, проте блокування зняли після проведення необхідних перевірок.

Також джерела зазначили, що Renova Group і Вексельберг шукають допомоги від швейцарських властей, додавши, що уряд Швейцарії сприяв виведенню з-під санкцій фірми Sulzer, яка викупила 5 мільйонів своїх акцій в Renova Group, щоб їх уникнути.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.

Напередодні Forbes підрахував, що 50 найбагатших росіян за день втратили понад $11,7 млрд. Статки Дерипаски і Потаніна, як вказувало видання, знизилися на $1,3 млрд у кожного, Вексельберга - на $908 млн, Сулеймана Керімова - на $813 млн.

Додамо, що на тлі падіння фондового ринку найбагатші росіяни втратили сукупно $16 млрд.

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22 04 2018 11:38
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