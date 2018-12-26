"Санта Клаус змахлював": хлопчик залишився незадоволений подарунками і викликав поліцію

9-річний хлопчик викликав поліцію, тому що подарунки під ялинкою не відповідали його списку бажань.

9-річний хлопчик з північної Німеччини залишився незадоволений подарунками, які знайшов під різдвяною ялинкою, - і викликав поліцію, інформує dpa.

Співробітники виявили на місці розсердженого хлопчика, йдеться в повідомленні прес-служби поліції округу Фрізланд. В руках він тримав список бажаних подарунків, який раніше написав Санта Клаусу.

Реальні подарунки не відповідали списку - Санта Клаус дійсно "змахлював" або, як вони припустили, "переплутав списки через старість". Співробітники поліції змогли покинути квартиру до початку сімейної сварки.

Нагадаємо, американський президент поспілкувався із семирічною дівчинкою на ім'я Коллман. Під час бесіди він випадково проговорився, що Санти не існує.

Семирічна дівчинка Коллман Ллойд, у якій президент США Дональд Трамп під час телефонного дзвінка запитав, чи не занадто вона доросла, щоб вірити в Санта Клауса, сказала, що все ще вірить в Санту