"Санта Клаус змахлював": хлопчик залишився незадоволений подарунками і викликав поліцію
9-річний хлопчик з північної Німеччини залишився незадоволений подарунками, які знайшов під різдвяною ялинкою, - і викликав поліцію, інформує dpa.
Співробітники виявили на місці розсердженого хлопчика, йдеться в повідомленні прес-служби поліції округу Фрізланд. В руках він тримав список бажаних подарунків, який раніше написав Санта Клаусу.
Реальні подарунки не відповідали списку - Санта Клаус дійсно "змахлював" або, як вони припустили, "переплутав списки через старість". Співробітники поліції змогли покинути квартиру до початку сімейної сварки.
Нагадаємо, американський президент поспілкувався із семирічною дівчинкою на ім'я Коллман. Під час бесіди він випадково проговорився, що Санти не існує.
Семирічна дівчинка Коллман Ллойд, у якій президент США Дональд Трамп під час телефонного дзвінка запитав, чи не занадто вона доросла, щоб вірити в Санта Клауса, сказала, що все ще вірить в Санту
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Житель Одеської області "замінував" вокзал, не влаштувавшись на роботу в облцентрі
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"