САП і НАБУ перевіряють причетність Труханова до злочинної банди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє інформацію щодо причетності мера Одеси Геннадія Труханова до злочинного угрупування, незаконного збагачення і володіння елітною нерухомістю у Лондоні, про що раніше повідомляли у ЗМІ.

"І я як прокурор, і детективи ознайомилися з матеріалами журналістського розслідування. Безумовно вони опрацьовуються і в межах компетенції будуть перевірені в рамках досудового розслідування кримінальної справи", - повідомив прокурор Валентин Мусіяка, інформує "Українська правда".

За його словами, до авторів розслідувань вже направлені запити щодо надання відповідних першоджерел чи інших матеріалів, які стали приводом для розслідування і публікації.

"Наразі вживаються заходи для перевірки цих фактів у належний процесуальний спосіб. За результатами тоді вже буде прийняте відповідне процесуальне рішення щодо вказаного майна", - сказав Мусіяка.

"У разі, якщо будуть підтверджені факти, що майно належить саме підозрюваному, то будуть вжиті заходи , передбачені статтею 170 КПК (Накладення арешту на майно)".

Також він додав, що якщо будуть підстави вважати, що були факти незаконного збагачення чи вчинення інших злочинів, то будуть прийматися рішення і по ним.

У свою чергу у Національному антикорупційному бюро також підтвердили, що детективи вивчають опубліковані матеріали щодо нібито наявності у мера Одеси нерухомості у Великій Британії і 24 квітня звернулися до авторів з проханням надати будь-яку додаткову інформацію для подальшого вивчення.

Раніше ВВС з посиланням на документи The Paradise Papers опублікували розслідування ,у якому зазначається, що мер Одеси Геннадій Труханов був залучений до злочинної банди з Одеси і володів значними частками у чотирьох офшорних компаніях у британських податкових гаванях.

За інформацією журналістів, Труханов належав до злочинного угруповання з Одеси, члени якого заробляли гроші на нафтовій промисловості.

Крім того у розслідуванні "Слідства.Інфо" та OCCRP повідомлялося, що сім'ї мера Одеси Геннадія Труханова належить трикімнатна квартира в елітній лондонській новобудові.