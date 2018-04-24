Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

САП і НАБУ перевіряють причетність Труханова до злочинної банди

За результатами перевірки буде прийняте відповідне процесуальне рішення
Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє інформацію щодо причетності мера Одеси Геннадія Труханова до злочинного угрупування, незаконного збагачення і володіння елітною нерухомістю у Лондоні, про що раніше повідомляли у ЗМІ.
САП і НАБУ перевіряють причетність Труханова до злочинної банди Фото: УНІАН

"І я як прокурор, і детективи ознайомилися з матеріалами журналістського розслідування. Безумовно вони опрацьовуються і в межах компетенції будуть перевірені в рамках досудового розслідування кримінальної справи", - повідомив прокурор Валентин Мусіяка, інформує "Українська правда".

За його словами, до авторів розслідувань вже направлені запити щодо надання відповідних першоджерел чи інших матеріалів, які стали приводом для розслідування і публікації.

"Наразі вживаються заходи для перевірки цих фактів у належний процесуальний спосіб. За результатами тоді вже буде прийняте відповідне процесуальне рішення щодо вказаного майна", - сказав Мусіяка.

"У разі, якщо будуть підтверджені факти, що майно належить саме підозрюваному, то будуть вжиті заходи , передбачені статтею 170 КПК (Накладення арешту на майно)".

Також він додав, що якщо будуть підстави вважати, що були факти незаконного збагачення чи вчинення інших злочинів, то будуть прийматися рішення і по ним.

У свою чергу у Національному антикорупційному бюро також підтвердили, що детективи вивчають опубліковані матеріали щодо нібито наявності у мера Одеси нерухомості у Великій Британії і 24 квітня звернулися до авторів з проханням надати будь-яку додаткову інформацію для подальшого вивчення.

Раніше ВВС з посиланням на документи The Paradise Papers опублікували розслідування ,у якому зазначається, що мер Одеси Геннадій Труханов був залучений до злочинної банди з Одеси і володів значними частками у чотирьох офшорних компаніях у британських податкових гаванях.

За інформацією журналістів, Труханов належав до злочинного угруповання з Одеси, члени якого  заробляли гроші на нафтовій промисловості.

Крім того у розслідуванні "Слідства.Інфо" та OCCRP повідомлялося, що сім'ї мера Одеси Геннадія Труханова належить трикімнатна квартира в елітній лондонській новобудові.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян". Так, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю заводу "Краян" за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року купила його на аукціоні, організованому ліквідатором підприємства, за 11,5 млн грн. Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, стверджують в НАБУ.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 04 2018 18:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські губернатори

Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські губернатори

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.