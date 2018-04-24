САП і НАБУ перевіряють причетність Труханова до злочинної банди
"І я як прокурор, і детективи ознайомилися з матеріалами журналістського розслідування. Безумовно вони опрацьовуються і в межах компетенції будуть перевірені в рамках досудового розслідування кримінальної справи", - повідомив прокурор Валентин Мусіяка, інформує "Українська правда".
За його словами, до авторів розслідувань вже направлені запити щодо надання відповідних першоджерел чи інших матеріалів, які стали приводом для розслідування і публікації.
"Наразі вживаються заходи для перевірки цих фактів у належний процесуальний спосіб. За результатами тоді вже буде прийняте відповідне процесуальне рішення щодо вказаного майна", - сказав Мусіяка.
"У разі, якщо будуть підтверджені факти, що майно належить саме підозрюваному, то будуть вжиті заходи , передбачені статтею 170 КПК (Накладення арешту на майно)".
Також він додав, що якщо будуть підстави вважати, що були факти незаконного збагачення чи вчинення інших злочинів, то будуть прийматися рішення і по ним.
У свою чергу у Національному антикорупційному бюро також підтвердили, що детективи вивчають опубліковані матеріали щодо нібито наявності у мера Одеси нерухомості у Великій Британії і 24 квітня звернулися до авторів з проханням надати будь-яку додаткову інформацію для подальшого вивчення.
Раніше ВВС з посиланням на документи The Paradise Papers опублікували розслідування ,у якому зазначається, що мер Одеси Геннадій Труханов був залучений до злочинної банди з Одеси і володів значними частками у чотирьох офшорних компаніях у британських податкових гаванях.
За інформацією журналістів, Труханов належав до злочинного угруповання з Одеси, члени якого заробляли гроші на нафтовій промисловості.
Крім того у розслідуванні "Слідства.Інфо" та OCCRP повідомлялося, що сім'ї мера Одеси Геннадія Труханова належить трикімнатна квартира в елітній лондонській новобудові.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян". Так, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю заводу "Краян" за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року купила його на аукціоні, організованому ліквідатором підприємства, за 11,5 млн грн. Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, стверджують в НАБУ.
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