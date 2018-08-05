САП і НАБУ звинуватили одне одного в тиску у справі Охендовського
Конфлікт розпочався після того, як директор НАБУ Артем Ситник 7 травня заявив, що Антикорупційне бюро наполягатиме на оголошенні остаточної підозри Охендовському і передачі справи до суду.
У САП це назвали тиском на прокурорів у справі та заявили, що слідству ще потрібно встановити, які саме дії Охендовський здійснював в інтересах "Партії регіонів" і чи здійснював взагалі. Для цього слідчим потрібно дочекатися відповідей на запити до іноземних країн, зокрема, від США та Великобританії.
"...єдиним надійним джерелом, яке в змозі надати об’єктивні відповіді на запитання слідства, залишається відповідна іноземна сторона. Відповідно за наполяганням детективів, Національним антикорупційним бюро України було відправлено ряд доручень про міжнародно-правову допомогу – до Німеччини, Австрії, Франції, а в подальшому також до Великої Британії, Польщі та Сполучених Штатів Америки. Наразі отримано відповіді лише на чотири з них, зокрема відповіді німецької та французької сторін про повну відмову від виконання запитів у зв'язку з відсутністю ознак злочину та матеріали австрійської сторони, якими доказів протиправної поведінки голови ЦВК не здобуто. Також ще в жовтні минулого року отримано лист польської сторони, яким НАБУ запропоновано усунути недоліки в запиті у 60-денний строк, на який детективи не лише самі жодним чином не відреагували, але й не повідомили про його надходження прокурорів САП. Відповідей на запити до США та Великої Британії досі не отримано", – заявили у САП.
У НАБУ натомість відреагували заявою, що Антикорупційна прокуратура розповсюджує недостовірні дані про деталі розслідування справи Охендовського, зокрема, щодо міжнародних запитів.
"Зазвичай, виконання таких запитів триває кілька місяців, а іноді — більше року, про що відомо прокурорам САП, адже багато проваджень НАБУ мають міжнародну складову.
Тим не менше, попри обізнаність із цією особливістю, а також професійний обов'язок володіти інформацією про хід досудового розслідування у провадженнях, в яких здійснює процесуальний нагляд, САП, із невідомих для НАБУ причин, розповсюджує відомості, які не відповідають дійсності", – повідомляють у НАБУ.
У Бюро стверджують, що насправді у відповідь на запит НАБУ компетентні органи Франції повідомили, що потребують певних уточнень та роз'яснень із приводу запиту і Національне бюро направило до центрального органу Французької Республіки додаткову інформацію. А щодо запиту Національного бюро до Федеративної Республіки Німеччина було отримано інформацію про його перебування на узгодженні з відповідними підрозділами Федерального Уряду ФРН, оскільки згаданий запит Національного бюро "має особливе значення".
"Нехтування фактами з боку органу процесуального нагляду не тільки не додає авторитету новим антикорупційним органам України, а й може зашкодити в розслідуванні корупційних злочинів", – зазначають у НАБУ.
Нагадаємо, 30 травня 2016 року Національне антикорупційне бюро України почало розслідування щодо так званої "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів" із загальними виплатами на суму близько 2 млрд доларів.
У грудні 2016 року НАБУ повідомило Охендовському про підозру в одержанні хабарів в особливо великих розмірах, понад 160 тис. доларів. У НАБУ повідомили, що достовірність підписів Охендовського в журналі звітності про видатки з "чорної бухгалтерії" підтвердили дві експертизи.
Михайло Охендовський свою провину заперечує.
НАБУ зверталося до суду з клопотанням про відсторонення Охендовського з посади голови ЦВК, проте суд це прохання не задовольнив.
Як повідомляв iPress.ua, Спеціалізована антикорупційні прокуратура вдруге призупинила досудове розслідування у справі про одержання хабаря очільником Центрвиборчкому від депутатів "Партії регіонів".
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