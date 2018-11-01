САП назвала працівників СБУ причетними до корупційних схем з українськими паспортами

Співробітники СБУ брали участь у видачі іноземцям паспортів з українським громадянством

Спеціалізована антикорупційна прокуратура встановила, що до корупційних схем у Державній міграційній службі причетні співробітники Служби безпеки України (СБУ).

Про це заявив заступник керівника САП Володимир Кривенко, передають Українські Новини.

Він відзначив, що співробітники СБУ брали участь у видачі іноземцям паспортів громадян України.

За словами Кривенка, у зв'язку з цим СБУ розробила комплекс контрзаходів, щоб протидіяти антикорупційним органам.

Нагадаємо, що нещодавно між Національним антикорупційним бюро (НАБУ), Генеральною прокуратурою України і СБУ спалахнув конфлікт. Агент Бюро під прикриттям затриманий працівниками спецслужби, його запідозрили у провокуванні хабара.

У НАБУ заявляли, що Генпрокуратура та СБУ зірвали спецоперацію з виявлення учасників організованого злочинного угруповання у Державній міграційній службі України.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко надав громадянство України 405 іноземним громадянам та особам без громадянства, зокрема 55 росіянам і 54 сирійцям, а також припинив українське громадянство 1 567 осіб у 1-му півріччі (в січні-червні) 2017 року.