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САП назвала працівників СБУ причетними до корупційних схем з українськими паспортами

Співробітники СБУ брали участь у видачі іноземцям паспортів з українським громадянством
Спеціалізована антикорупційна прокуратура встановила, що до корупційних схем у Державній міграційній службі причетні співробітники Служби безпеки України (СБУ).
САП назвала працівників СБУ причетними до корупційних схем з українськими паспортами Фото: npu.gov.ua

Про це заявив заступник керівника САП Володимир Кривенко, передають Українські Новини.

Він відзначив, що співробітники СБУ брали участь у видачі іноземцям паспортів громадян України.

За словами Кривенка, у зв'язку з цим СБУ розробила комплекс контрзаходів, щоб протидіяти антикорупційним органам.

Нагадаємо, що нещодавно між Національним антикорупційним бюро (НАБУ), Генеральною прокуратурою України і СБУ спалахнув конфлікт. Агент Бюро під прикриттям затриманий працівниками спецслужби, його запідозрили у провокуванні хабара.

У НАБУ заявляли, що Генпрокуратура та СБУ зірвали спецоперацію з виявлення учасників організованого злочинного угруповання у Державній міграційній службі України.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко надав громадянство України 405 іноземним громадянам та особам без громадянства, зокрема 55 росіянам і 54 сирійцям, а також припинив українське громадянство 1 567 осіб у 1-му півріччі (в січні-червні) 2017 року.

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