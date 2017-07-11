САП оскаржила відмову суду заарештувати сина Авакова і Чеботаря у "справі рюкзаків"
Йдеться про рішення Солом'янського суду, якими 1 листопада сина глави МВС Олександра Авакова та екс-заступника глави МВС Сергія Чеботяря відпустили під особисте зобов’язання, повідомляє САП у Facebook.
Відповідні апеляційні скарги до Апеляційного суду Києва САП подала 6 листопада.
"Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважає вказані запобіжні заходи занадто м'якими та такими, що не відповідають тяжкості кримінального правопорушення та ризикам встановленим під час досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що прокурори будуть наполягати на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для трьох підозрюваних.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.
Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".
31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. Згодом, підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.
1 листопада Солом'янський райсуд Києва відпустив сина мністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов‘язання.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляє, що обраний судом запобіжний захід сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру неможливо оскаржити.
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