САП передає до суду "газову справу" і проситиме заочно судити Онищенка

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи НАБУ завершенили вручення обвинувальних актів восьми підозрюваним та їх захисникам у так званій "газовій справі" Олександра Онищенка.

Про це повідомила прес-служба САП.

"Після більш як трьохмісячного ознайомлення сторони захисту із матеріалами досудового розслідування сьогодні 29 травня 2017 прокурором САП затверджено складений детективами обвинувальний акт, який взавтра зранку (30 травня 2017 року) буде скеровано до суду для розгляду по суті", - сказано у повідомленні.

Підозрюваним інкриміновано наступні злочини, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України, а саме:

участь у злочинній організації, створеній Онищенком з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

участь у злочинах, вчинюваних такою організацією;

заволодіння майном ПАТ "Укргазвидобування" в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими

особами своїм службовим становищем;

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

організація зловживання повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від

організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки;

організація службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки;

відчуження заставленого майна.

"Одному із учасників злочинної організації, Постному, відведено роль організатора в складі злочинної організації", - уточнили в САП.

Згідно з інформацією, на черзі ще 9 підозрюваних, які перебувають у розшуку, в тому числі і Онищенко, щодо яких в найближчий час САП клопотатиме про спеціальне досудове розслідування.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.