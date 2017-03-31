САП підозрює посадовців "Укрзалізниці" у розкраданні понад 20 млн грн

Корупціонери закуповували у комерційних підприємств елементи кріплень для залізничних колій за завищеною ціною

Антикорупційна прокуратура направила до Солом'янського районного суду Києва обвинувальний акт за підозрою посадових осіб одного з підприємств "Укрзалізниці" та комерційних підприємств в заволодінні коштами залізниці в сумі 20 млн грн під час тендерних закупівель.

Службові особи дочірнього підприємства "Укрзалізниці" закуповували у комерційних підприємств елементи кріплень для залізничних колій за завищеною ціною, повідомляє САП.

У результаті цих дій було нанесено матеріальної шкоди більше ніж на 20 млн гривень.

У свою чергу посадові особи комерційного підприємства легалізували походження коштів перерахував їх на рахунки фіктивних підприємств за, нібито отримані послуги, ухилившись при цьому від сплати податків.

При цьому наголошується, що вже після реорганізації "Укрзалізниці" в акціонерне товариство, у 2016 році ті ж особи продовжили діяти за цією ж схемою, поставивши собі за мету заволодіння державними коштами на суму понад 43 млн гривень.

Нагадаємо, що НАБУ повідомило двом працівникам "Укрзалізниці" про підозру у зловживанні службовим становищем.