Пікети та мітинги не змусять прокурорів ухвалювати потрібні активістам рішення, - САП

"Щоб не стало причиною для протестів, вони повинні відбуватись в рамках Конституції України"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявила, що пікети та мітинги не змусять її прокурорів ухвалювати або ж не ухвалювати певне рішення.

У прес-службі САП зазначили, що прокурори керуються у своїй діяльності лише Конституцією та законами України.

У САП заявили, що задля дотримання принципу верховенства права та забезпечення прав та свобод громадян Конституція та закон визначили гарантії незалежності прокурора в кримінальному процесі і "САП буде слідувати закону, а не політичній кон’юктурі".

У той же час, у спеціалізована прокуратура рішуче засудила насильство та завдання шкоди здоров’ю протестувальника, яке відбулося сьогодні вранці під її стінами.

"Виражаємо співчуття постраждалим протестувальникам, вимагаємо належного розслідування події та покарання тих, хто зазіхнув на констутуційну свободу вираження поглядів та мирних зібрань…Щоб не стало причиною для протестів, вони повинні відбуватись в рамках Конституції України і не нести загрози протестувальникам та оточуючим", - сказано в заяві САП.

Нагадаємо, у Києві під будівлею Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на мітинг вийшли близько 200 людей. Частина з них протестує проти діяльності керівника відомства Назара Холодницького, близько сотні людей - висловлюються проти керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

У голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна діагностували хімічний опік очей після того, як його облили зеленкою на мітингу під будівлею Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.