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САП планує оскаржити рішення суду залишити Труханова на посаді

У прокуратурі вважають, що є ризик знищення або підроблення документів, які мають значення у справі
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляють про намір оскаржити відмову суду відсторонити Геннадія Труханова від посади міського голови Одеси.
САП планує оскаржити рішення суду залишити Труханова на посаді Геннадій Труханов Фото:mayak.org.ua

"Ми не в захваті від цього рішення. Ми вважаємо, що у нас були достатньо обґрунтовані підстави стверджувати, що такий захист забезпечення кримінального провадження як відсторонення необхідне у цьому кримінальному провадженні…На 99% я можу сказати, що ми будемо оскаржувати це рішення", – сказав прокурор САП Віталій Кравець, інформує "Радіо Свобода".

У прокуратурі вважають, що є ризик знищення або підроблення документів, які мають значення у справі, впливу на свідків, більшість яких – працівники апарату міськради.

Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, Солом’янський районний суд Києва не задовільнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Солом'янський районний суд Києва обрав меру Одеси Геннадію Трухановому запобіжний захід у вигляді особистої 

14 лютого Труханов прилетів рейсом з Варшави в київський аеропорт Бориспіль, де його затримали прикордонники і передали детективам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Правоохоронці також вручили Трухановому повідомлення про підозру.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян". Так, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю заводу "Краян" за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року купила його на аукціоні, організованому ліквідатором підприємства, за 11,5 млн грн. Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, стверджують в НАБУ.

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27 02 2018 19:45
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