САП планує за два місяці завершити слідство щодо Розенблата і Полякова

За словами Холодницького, багато що буде залежати від позиції адвокатів народних депутатів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує у двомісячний термін завершити слідство у провадженнях щодо нардепів Борислава Розенблата та Максима Полякова

"Я своїх прокурорів орієнтую на якнайшвидше проведення слідства. Я поставив їм вимогу у двомісячний термін завершити це провадження. Доказова база майже зібрана. Слідчі дії, які залишилося зробити, не повинні зайняти більше цього часу", - заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, повідомляє Еспресо. TV.

За його словами, багато що буде залежати від позиції адвокатів народних депутатів.

Нагадаємо, Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.

Також Рада проголосувала рішення про зняття недоторканості та дозвіл арешту депутата від "Народного фронту" Максима Полякова.