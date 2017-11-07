САП планує за два місяці завершити слідство щодо Розенблата і Полякова
"Я своїх прокурорів орієнтую на якнайшвидше проведення слідства. Я поставив їм вимогу у двомісячний термін завершити це провадження. Доказова база майже зібрана. Слідчі дії, які залишилося зробити, не повинні зайняти більше цього часу", - заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, повідомляє Еспресо. TV.
За його словами, багато що буде залежати від позиції адвокатів народних депутатів.
Нагадаємо, Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.
Також Рада проголосувала рішення про зняття недоторканості та дозвіл арешту депутата від "Народного фронту" Максима Полякова.
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