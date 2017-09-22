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САП попросить суд обмежити Насірову час для ознайомлення з матеріалами справи

Захист Насірова затягує ознайомлення з матеріалами кримінальної справи
Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернеться до суду з проханням обмежити відсторонененому від посади голові Державної фіскальної служби Роману Насірову час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
САП попросить суд обмежити Насірову час для ознайомлення з матеріалами справи Фото:Facebook Мустафа Найем

Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в програмі "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогоднішній день підозрюваний прочитав 130 з 240 томів. Якщо так і далі буде продовжуватися, ми будемо звертатися з проханням обмеження термінів для ознайомлення", - заявив він.

Відповідаючи на уточнююче питання, коли саме САП буде звертатися в суд, він сказав: "На наступному тижні, з понеділка".

Раніше директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляв, що захист Насірова затягує ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що Роману Насірову оголошено остаточну підозру.

Як відомо, детективи НАБУ та прокурори САП ініціювали клопотання про стягнення застави в розмірі 100 млн грн, яку вніс відсторонений голова ДФС Роман Насіров, у дохід держави.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

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