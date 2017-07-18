САП попросить суд призначити Розенблату заставу 10 млн грн
Про це на суді сказав заступник керівника САП Володимир Кривенко. За його словами, Розенблат володіє будинком і земельною ділянкою в Німеччині і може втекти туди від слідства, інформує "LB.ua".
У свою чергу, Розенблат в спілкуванні з журналістами заявив, що зможе внести 10 млн грн застави, але це відіб'ється на бізнесі його сім'ї.
"Для мене це дійсно суттєва сума, і вона буде відображатися на діяльності тих підприємств, де сьогодні працюють сотні працівників, я маю на увазі моєї родини", - сказав депутат.
Він збирається просить суд відхилити клопотання САП. Розенблат також стверджує, що у нього є паспортів друге держав.
"Ніколи в житті в мене не було паспортів, крім громадянина України", - заявив він.
Нагадаємо, що Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.
13 липня генпрокурор Юрій Луценко вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.
Відзначимо, що Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.
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