САП попросить суд призначити Розенблату заставу 10 млн грн

Розенблат в спілкуванні з журналістами заявив, що зможе внести 10 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) попросила Солом'янський райсуд Києва обрати нардепу Бориславу Розенблату міру запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 10 млн гривень.

Про це на суді сказав заступник керівника САП Володимир Кривенко. За його словами, Розенблат володіє будинком і земельною ділянкою в Німеччині і може втекти туди від слідства, інформує "LB.ua".

У свою чергу, Розенблат в спілкуванні з журналістами заявив, що зможе внести 10 млн грн застави, але це відіб'ється на бізнесі його сім'ї.

"Для мене це дійсно суттєва сума, і вона буде відображатися на діяльності тих підприємств, де сьогодні працюють сотні працівників, я маю на увазі моєї родини", - сказав депутат.

Він збирається просить суд відхилити клопотання САП. Розенблат також стверджує, що у нього є паспортів друге держав.

"Ніколи в житті в мене не було паспортів, крім громадянина України", - заявив він.

Нагадаємо, що Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.

13 липня генпрокурор Юрій Луценко вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.

Відзначимо, що Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.