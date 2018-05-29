CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпеціалізована антикорупційна прокуратура повернула Національному антикорупційному бюро проект підозри міністру інфраструктури Володимиру Омеляну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
САП повернула НАБУ проект підозри Омеляну
Документ, за словами джерела, містить "лише домисли"
Фото: radiosvoboda.org
Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на інформоване джерело.
Зі слів джерела, підозру Омеляну САП не погодила, оскільки та містить не конкретні факти злочину міністра, а лише домисли.
Проект підозри повернуто назад у НАБУ на доопрацювання.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро підготувало повідомлення про підозру міністру Омеляну. При цьому директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник спростував цю інформацію. У справі про незаконне збагачення Омеляна проведуть почеркознавчу експертизу.
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