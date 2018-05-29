САП повернула НАБУ проект підозри Омеляну

Документ, за словами джерела, містить "лише домисли"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повернула Національному антикорупційному бюро проект підозри міністру інфраструктури Володимиру Омеляну.

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на інформоване джерело.

Зі слів джерела, підозру Омеляну САП не погодила, оскільки та містить не конкретні факти злочину міністра, а лише домисли.

Проект підозри повернуто назад у НАБУ на доопрацювання.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро підготувало повідомлення про підозру міністру Омеляну. При цьому директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник спростував цю інформацію. У справі про незаконне збагачення Омеляна проведуть почеркознавчу експертизу.