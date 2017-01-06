САП повторно відправила подання на зняття недоторканності з Дейдея і Лозового в ГПУ
"Вчора були підписані документи, я знову направив відповідні подання генеральному прокурору", - повідомив Холодницький журналістам в четвер, інформує "Інтерфакс-Україна".
Євген Дейдей - народний депутат України фракція "НФ", координатор батальйону патрульної служби міліції спеціального призначення "Київ-1" Головного управління МВС України в місті Києві. Член МГО "Депутатський контроль".
Андрій Лозовий - у жовтні 2014 року пройшов у Верховну Раду за списком Радикальної партії Олега Ляшка. Є заступником голови парламентської фракції РПЛ.
Як повідомлялося раніше, подання на зняття недоторканності з депутатів Лозового та Дейдея повернуто в САП на доопрацювання.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України підготувала подання до парламенту на дання згоди на притягнення до відповідальності ще трьох народних депутатів: Геннадія Бобова, Євгена Дейдея та Андрія Лозового.
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