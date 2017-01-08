САП просить суд конфіскувати заставу за Полякова Депутат не дозволяє вдягнути на себе електронний браслет

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася до суду з клопотанням про стягнення в держбюджет застави в розмірі 304 тис. гривень, внесеної за нардепа Максима Полякова (фракція "Народний фронт").

Максим Поляков. Фото: news.pn

Клопотання пов'язане з тим, що Поляков не виконав умови судового рішення про запобіжний захід - відмовився носити електронний браслет стеження і здати закордонний паспорт, повідомляють "Українські Новини" з посиланням на співрозмовника у САП. Вранці клопотання передадуть у суд. Раніше захист нардепа Максима Полякова подав апеляцію на рішення суду, згідно з яким він повинен носити електронний браслет і здати всі паспорти. У п'ятницю, 21 липня, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Полякова. Слідство вбачає в діях Полякова ознаки хабарництва на суму 7500 доларів в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці. Згодом Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень.

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