Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

САП просить зняти недоторканність з Дзензерського

"Фронтовика" звинувачують у декларування недостовірної інформації
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький просить генпрокурора Юрія Луценка погодити подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від НФ Дениса Дзензерського.
САП просить зняти недоторканність з Дзензерського Денис Дзензерський. Фото: dzenzersky.com

"Зробив генеральному прокурору для погодження подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дзензерського Д.В. за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України", - написав Холодницький.

Ст. 366-1 КК України передбачає покарання за декларування недостовірної інформації у вигляді штрафу, або громадських робіт, або позбавлення волі на строк до двох років.

Про те, що депутат Верховної Ради, заступник голови фінансового комітету Денис Дзензерський є фігурантом кримінального провадження, яке розслідує Національне антикорупційне бюро, стало відомо в березні.

За даними слідства, Дзензерський продовжує займатися бізнесом і оперативним управлінням підприємствами, які належать йому спільно з батьком Віктором Дзензерський. Бізнес-діяльність депутатам заборонена законодавством.

Дзензерський з батьком володіє холдингом "МНПК Веста", який є найбільшим виробником і експортером автомобільних акумуляторних батарей.

Нагадаємо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Сьогодні на вечірньому засіданні Верховна Рада почала розглядати подання на 5 народних депутатів.

Відтак, Верховна Рада не підтримала зняття присяги з нардепа Євгенії Дейдеї (фракція "Народний фронт") і не надала згоди на залучення депутата до кримінальної відповідальності.

Раніше повідомляли, що Депутат Євген Дейдей неодноразово літав на приватних літаках разом із його колегою Денисом Дзензерським, помічник якого надавав кредити його родині, через що ГПУ просить позбавити депутатської недоторканості Дейдея.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 07 2017 17:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.