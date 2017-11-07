САП просить зняти недоторканність з Дзензерського

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький просить генпрокурора Юрія Луценка погодити подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від НФ Дениса Дзензерського.

"Зробив генеральному прокурору для погодження подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дзензерського Д.В. за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України", - написав Холодницький.

Ст. 366-1 КК України передбачає покарання за декларування недостовірної інформації у вигляді штрафу, або громадських робіт, або позбавлення волі на строк до двох років.

Про те, що депутат Верховної Ради, заступник голови фінансового комітету Денис Дзензерський є фігурантом кримінального провадження, яке розслідує Національне антикорупційне бюро, стало відомо в березні.

За даними слідства, Дзензерський продовжує займатися бізнесом і оперативним управлінням підприємствами, які належать йому спільно з батьком Віктором Дзензерський. Бізнес-діяльність депутатам заборонена законодавством.

Дзензерський з батьком володіє холдингом "МНПК Веста", який є найбільшим виробником і експортером автомобільних акумуляторних батарей.

Нагадаємо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Сьогодні на вечірньому засіданні Верховна Рада почала розглядати подання на 5 народних депутатів.

Відтак, Верховна Рада не підтримала зняття присяги з нардепа Євгенії Дейдеї (фракція "Народний фронт") і не надала згоди на залучення депутата до кримінальної відповідальності.