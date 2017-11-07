САП просить зняти недоторканність з Дзензерського
"Зробив генеральному прокурору для погодження подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дзензерського Д.В. за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України", - написав Холодницький.
Ст. 366-1 КК України передбачає покарання за декларування недостовірної інформації у вигляді штрафу, або громадських робіт, або позбавлення волі на строк до двох років.
Про те, що депутат Верховної Ради, заступник голови фінансового комітету Денис Дзензерський є фігурантом кримінального провадження, яке розслідує Національне антикорупційне бюро, стало відомо в березні.
За даними слідства, Дзензерський продовжує займатися бізнесом і оперативним управлінням підприємствами, які належать йому спільно з батьком Віктором Дзензерський. Бізнес-діяльність депутатам заборонена законодавством.
Дзензерський з батьком володіє холдингом "МНПК Веста", який є найбільшим виробником і експортером автомобільних акумуляторних батарей.
Нагадаємо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.
Сьогодні на вечірньому засіданні Верховна Рада почала розглядати подання на 5 народних депутатів.
Відтак, Верховна Рада не підтримала зняття присяги з нардепа Євгенії Дейдеї (фракція "Народний фронт") і не надала згоди на залучення депутата до кримінальної відповідальності.
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