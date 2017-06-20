САП просить зняти недоторканність з нардепів Розенблата і Полякова

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготувала клопотання про зняття недоторканності з народних депутатів Бориса Розенблата (БПП) і Максима Полякова (Народний фронт).

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП протягом тривалого часу ведуть досудове розслідування в кримінальному провадженні, пов'язаному з незаконним видобутком бурштину. Під час слідства було встановлено, що два народних депутати з метою одержання неправомірної вигоди від представника компанії-нерезидента, яка зацікавлена у видобутку бурштину в Україні, скористалися правом законодавчої ініціативи з метою протягнути через парламент низку законопроектів, які повинні поліпшити умови господарської діяльності для компанії-замовника", - заявив очільник Антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, повідомляє LB.ua.

За його словами, посередником для виходу на депутатів став голова секретаріату міжфракційного депутатського об'єднання "Депутатський контроль" Вадим Руденко.

"Поляков і Розенблат внесли правки у законопроекти. Це були правки про зменшення рентної плати за видобуток бурштину з 25% до 5%, звільнення від оподаткування до 2020 року підприємств, які завозять техніку для видобутку бурштину, також були деякі зміни в оплаті праці. За ці зміни була отримана неправомірна вигода в розмірі 15 тисяч доларів", - заявив прокурор.

Як відомо, детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Водночас сам Розенблат заперечує факт отримання хабара.

"Хочу сам зрозуміти, що відбувається. Все відбувалося за моєю спиною. Звинувачують у тому, що мій охоронець отримав 200 тисяч доларів. Йому всунули якусь сумку і сказали, що це передається мені. Потім було НАБУ", - заявив він, додавши, що вважає затримання давно спланованою провокацією.