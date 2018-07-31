САП розслідує систематичне розголошення НАБУ даних досудових розслідувань

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили про стурбованість систематичним розголошенням відомостей, які становлять таємницю досудового розслідування у кримінальних провадженнях НАБУ.

"На даний час встановлені непоодинокі факти передання інформації, у тому числі і службових документів працівниками НАБ України третім особам. Зокрема, одним із народних депутатів України, у засобах масової інформації та соціальних мережах нещодавно поширено спотворену інформацію щодо ходу та результатів досудового розслідування окремих кримінальних проваджень. Висвітлюючи такі дані народний депутат України підтверджує власну обізнаність витягами із службових документів НАБ України. У вказаних документах містились відомості про осіб, суб'єктів господарювання, які можуть бути причетними до низки злочинів та на даний час відпрацьовуються у межах проведення слідчих (розшукових) дій та міжнародно-правової допомоги, а також інша інформація, яка становить таємницю досудового розслідування та не підлягає розголошенню", – заявили в САП.

Аналогічні випадки, за інформацією прокуратури, є систематичними та стосуються низки досудових розслідувань НАБУ.

"Характер оприлюдненої інформації свідчить про те, що відповідний народний депутат України отримує відомості, які становлять таємницю досудового розслідування безпосередньо від службових осіб НАБ України ще на стадії погодження відповідних процесуальних рішень. Зокрема, за наслідками однієї із публікацій підозрюваній особі стало відомо про те, що до нього вирішується питання про повідомлення про підозру ще до фактичного прийняття такого рішення, внаслідок чого така особа покинула територію України з метою уникнення кримінальної відповідальності", – розповіли в САП.

Там зазначили, що систематичні витоки інформації щодо стану досудового слідства унеможливлюють виконання завдань кримінального судочинства та суперечать вимогам чинного законодавства.

"З огляду на викладене Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за фактом розголошення даних досудового розслідування, вчиненого слідчим, працівником оперативно-розшукового органу незалежно від того, чи приймала ця особа безпосередню участь в оперативно-розшуковій діяльності, досудовому розслідуванні внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 387 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вирішено доручити детективам Управління внутрішнього контролю НАБ України", – підсумували в антикорупційній прокуратурі.