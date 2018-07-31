Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

САП розслідує систематичне розголошення НАБУ даних досудових розслідувань

Антикорупційна прокуратура відкрила справу
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили про стурбованість систематичним розголошенням відомостей, які становлять таємницю досудового розслідування у кримінальних провадженнях НАБУ.
САП розслідує систематичне розголошення НАБУ даних досудових розслідувань Фото: slovoidilo.ua

"На даний час встановлені непоодинокі факти передання інформації, у тому числі і службових документів працівниками НАБ України третім особам. Зокрема, одним із народних депутатів України, у засобах масової інформації та соціальних мережах нещодавно поширено спотворену інформацію щодо ходу та результатів досудового розслідування окремих кримінальних проваджень. Висвітлюючи такі дані народний депутат України підтверджує власну обізнаність витягами із службових документів НАБ України. У вказаних документах містились відомості про осіб, суб'єктів господарювання, які можуть бути причетними до низки злочинів та на даний час відпрацьовуються у межах проведення слідчих (розшукових) дій та міжнародно-правової допомоги, а також інша інформація, яка становить таємницю досудового розслідування та не підлягає розголошенню", – заявили в САП.

Аналогічні випадки, за інформацією прокуратури, є систематичними та стосуються низки досудових розслідувань НАБУ.

"Характер оприлюдненої інформації свідчить про те, що відповідний народний депутат України отримує відомості, які становлять таємницю досудового розслідування безпосередньо від службових осіб НАБ України ще на стадії погодження відповідних процесуальних рішень. Зокрема, за наслідками однієї із публікацій підозрюваній особі стало відомо про те, що до нього вирішується питання про повідомлення про підозру ще до фактичного прийняття такого рішення, внаслідок чого така особа покинула територію України з метою уникнення кримінальної відповідальності", – розповіли в САП.

Там зазначили, що систематичні витоки інформації щодо стану досудового слідства унеможливлюють виконання завдань кримінального судочинства та суперечать вимогам чинного законодавства.

"З огляду на викладене Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за фактом розголошення даних досудового розслідування, вчиненого слідчим, працівником оперативно-розшукового органу незалежно від того, чи приймала ця особа безпосередню участь в оперативно-розшуковій діяльності, досудовому розслідуванні внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 387 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вирішено доручити детективам Управління внутрішнього контролю НАБ України", – підсумували в антикорупційній прокуратурі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 07 2018 20:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.