САП та НАБУ дозволили сину Авакова зустріти Новий рік в Італії

Аваков має намір перебувати в Італії до 14 січня 2018 року

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура дозволили синові міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру провести свята в Італії.

21 грудня Олександр Аваков повідомив про заплановану поїздку в Італію, а САП і НАБУ не були проти цього, - повідомили "Українські Новини" із посиланням на джерело в НАБУ.

Олександр Аваков має намір перебувати в Італії до 14 січня 2018 року.

Раніше Солом'янський суд Києва скасував зобов'язання сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра носити електронний браслет контролю.

Перед цим Апеляційний суд Києва скасував ухвалу суду першої інстанції про арешт майна сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра і призначив новий судовий розгляд клопотання про арешт цього майна.

Нагадаємо, що 19 грудня Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу сторони захисту сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра і зняв арешт з його майна.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за фактом можливого розкрадання 14 млн гривень бюджетних коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом із трьох фігурантів справи. Згодом, підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.

1 листопада Солом'янський райсуд Києва відпустив сина мністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов‘язання.

7 листопада на Олександра Авакова наділи електронний браслет згідно з рішенням Солом'янського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу.