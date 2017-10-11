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САП вручила Насірову обвинувальний акт

Сьогодні ж акт скерують до суду
Представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердили та вручили обвинувальний акт відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову. Його підозрюють у причетності до завдання збитків бюджету на 2 мільярди гривень.
САП вручила Насірову обвинувальний акт Фото:Facebook Мустафа Найем

"Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за наслідками виконання вимог ст.290 КПК України затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою громадянина України голови ДФС України, а також керівника Департаменту ДФС України, який сьогодні вручено підозрюваним та їх захисникам. Сьогодні ж обвинувальний акт буде скеровано до суду", - йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури.

Раніше суд продовжив Насірову процесуальні обов’язки щодо носіння браслету до 14 грудня і дозволив виїжджати у Київську область.

Нагадаємо, Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

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10 11 2017 14:37
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