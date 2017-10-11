САП вручила Насірову обвинувальний акт
"Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за наслідками виконання вимог ст.290 КПК України затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою громадянина України голови ДФС України, а також керівника Департаменту ДФС України, який сьогодні вручено підозрюваним та їх захисникам. Сьогодні ж обвинувальний акт буде скеровано до суду", - йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури.
Раніше суд продовжив Насірову процесуальні обов’язки щодо носіння браслету до 14 грудня і дозволив виїжджати у Київську область.
Нагадаємо, Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків