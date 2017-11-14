САП вимагатиме арешту сина Авакова
"Апеляція, на мій погляд, є абсолютно необгрунтованою; з моєї точки зору, задоволенню не підлягає. Хоча, я, мабуть, погодився б з тим, щоб апеляція прокурора була задоволена частково: щоб рішення слідчого судді було скасовано, і Апеляційний суд ухвалив рішення, де б відмовив у обранні запобіжного заходу, оскільки для цього немає жодних правових підстав", - сказав адвокат Андрій Федур, пише "Укрінформ".
У свою чергу прокурор САП Василь Кричун у коментарі журналістам пояснив причини подання апеляції.
"Це не зміна позиції, просто уважніше прочитавши ухвалу слідчого судді, ми дійшли висновку, що підстави для апеляційного оскарження є. Дійсно, коли суд обирає запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, запобіжний захід не оскаржується. Але суд відмовив у обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а відмова у триманні під вартою оскаржується в апеляційному порядку", - зазначив Кричун.
Прокурор додав, що обвинувачення наполягатиме на обранні запобіжного заходу Олександру Авакову у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 5 млн грн.
7 листопада на Олександра Авакова наділи електронний браслет згідно з рішенням Солом'янського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.
Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".
31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. Згодом, підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.
1 листопада Солом'янський райсуд Києва відпустив сина мністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов‘язання.
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