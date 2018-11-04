САП вирішила відновити слідство у справі Охендовського
Після отримання повного тексту рішення суду САП планує поновити слідство, інформує УНН.
Суд 3 квітня частково задовольнив клопотання захисника Охендовського і скасував постанову керівника САП про призупинення кримінального провадження. У постанові суду зазначено, що рішення не підпадає під оскарження.
"Зараз ми очікуємо надходження для виконання із суду в САП оригінального примірника повного тексту цієї постанови. Після його надходження слідство, безумовно, буде відновлено. Подальші наші дії залежать від змісту повного тексту постанови, зокрема, мотивів, які спонукали суддю скасувати постанову про призупинення. Поки що ці мотиви для нас залишаються точно невідомими", - йдеться в повідомленні САП.
Як відомо, 13 грудня 2016 року голові ЦВК повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Загальна сума хабарів, інкримінованих детективами підозрюваному, склала 161 698 доларів США, що в еквіваленті по курсу Національного банку України на час вчинення злочинів становило 1 294 438 грн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее
- Об коррупционной солидарности