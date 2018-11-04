САП вирішила відновити слідство у справі Охендовського

Солом'янський районний суд Києва скасував постанову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про призупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського в отриманні хабара.

Після отримання повного тексту рішення суду САП планує поновити слідство, інформує УНН.

Суд 3 квітня частково задовольнив клопотання захисника Охендовського і скасував постанову керівника САП про призупинення кримінального провадження. У постанові суду зазначено, що рішення не підпадає під оскарження.

"Зараз ми очікуємо надходження для виконання із суду в САП оригінального примірника повного тексту цієї постанови. Після його надходження слідство, безумовно, буде відновлено. Подальші наші дії залежать від змісту повного тексту постанови, зокрема, мотивів, які спонукали суддю скасувати постанову про призупинення. Поки що ці мотиви для нас залишаються точно невідомими", - йдеться в повідомленні САП.