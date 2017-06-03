САП закрила справу проти екс-голови Держсанепідемслужби

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо колишнього голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослава Протаса та його першого заступника Олександра Чепурного за відсутністю складу злочину.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив адвокат Чепурного Олексій Шевчук.

У свою чергу, детективи НАБУ подали скаргу на це рішення. Відповідну скаргу направлено на ім’я керівника САП Назара Холодницького 3 березня.

У скарзі йдеться зокрема про те, що детективи Бюро зібрали вичерпну доказову базу й не погоджуються з рішенням старшого прокурора Василя Кричуна про відсутність складу злочину, а також просять керівника САП скасувати постанову про закриття кримінального провадження та змінити групу прокурорів.

У червні 2016 року детективи НАБУ почали розслідування кримінального правопорушення, у результаті якого було виявлено корупційну схему керівництва Державної санітарно-епідеміологічної служби.

30 червня глава МВС України Арсен Аваков повідомив про затримання керівника Державної санітарно-епідеміологічної служби України Протаса. За словами міністра, група чиновників на чолі з Протасом розробила і впровадила злочинну схему розкрадання великої суми бюджетних коштів.

За інформацією ЗМІ, Протас, нібито виписував керівникам територіальних органів Держсанепідслужби премію до Дня медика в подвійному розмірі і вимагав повернення йому половини виписаних як премії коштів.

Родичі Протаса, затриманого 30 червня, внесли повну суму застави у розмірі 413,4 тис. грн. За інформацією адвоката Протаса Максима Джеваги, 22 тис. грн були внесені самим Протасом з власних заощаджень, ще 100 тис. грн внесла його мати, суму, що залишилася його мати і тесть, взявши кредит у банку.

У вересні 2014 року Кабмін створив Державну службу з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів шляхом реорганізації Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та ДержСЕС.