Справу проти топ-менеджера "Укрзалізниці", якого підозрюють в розкраданні 44 млн грн, закрито

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в односторонньому порядку закрила провадження щодо начальника департаменту матеріально-технічного забезпечення ПАТ "Укрзалізниця" у справі про завдання збитку ДП "Укрзалізничпостач" (філіал УЗ).

Детективи Національного антикорупційного бюро завершили досудове розслідування щодо шістьох осіб, підозрюваних у завданні збитків ДП "Укрзалізничпостач" на суму 20 млн грн і замаху на заволодіння близько 44 млн грн, повідомляє "Інтерфакс Україна" з посиланням на прес-службу НАБУ.

"Водночас 24 березня, безпосередньо напередодні узгодження і направлення обвинувального акта до суду, САП в односторонньому порядку закрила провадження щодо начальника департаменту матеріально-технічного забезпечення ПАТ "Укрзалізниця". За версією слідства, саме він погодив закупівлю продукції за завищеними цінами", - повідомляє НАБУ.

Своє рішення прокурори САП із детективами НАБУ не обговорювали, постанову про закриття провадження не передавали.

У НАБУ відзначають, що підозри всім шістьом особам були узгоджені прокурорами без зауважень, але після завершення ознайомлення всіх підозрюваних і їхніх захисників із матеріалами кримінального провадження прокурори закрили його без будь-яких пояснень.

"НАБУ стурбоване цією ситуацією і звернулося по роз'яснення до керівника САП. Сподіваємося, що Назар Холодницький зважить усі обставини і не дозволить через необґрунтовані рішення своїх підлеглих уникнути підозрюваному відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, в квітні-листопаді 2015 року троє посадових осіб ДП "Укрзалізничпостач" та один чиновник ПАТ "Укрзалізниця" за попередньою змовою з представниками приватних компаній провели закупівлі метизної продукції для потреб ДП "Укрзалізничпостач" за завищеними цінами, чим завдали збитку держпідприємству в особливо великому розмірі.

У 2016 році ця ж група осіб намагалася повторити злочин, але планам зловмисників вдалося перешкодити завдяки рішенню Антимонопольного комітету, який зобов'язав "Укрзалізничпостач" скасувати одну з закупівель, у результаті якої держпідприємство могло втратити ще майже 44 млн грн.

У січні 2016 року детективи НАБУ почали досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні.