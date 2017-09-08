САП затримала сімох підозрюваних у розкраданні грошей з проекту "стіна"

Наразі їм вручають повідомлення про підозру

Семеро затриманих у справі щодо будівництва проекту «стіна» підозрюються у розкраданні 16 мільйонів гривень з держбюджету.

Наразі їм вручають повідомлення про підозру, заявив на брифінгу керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, повідомляє "Громадське".

"Вчора детективи НАБУ і прокурори САП провели низку обшуків, і затримали сімох підозрюваних. Є декілька епізодів. Зокрема, це нецільове використання бюджетних коштів, а саме 6 мільйонів гривень. Фактично, гроші, які були виділені виключно на будівництво укріплень по проекту "стіна", пішли на облаштування і будівництво будинку для офіцерів", - сказав Холодинцький.

Також посадовців ДПСУ підозрюють у розкраданні коштів, виділених на будівництво "стіни".

"Затриманий Олександр Атаманюк - начальник управління будівництва департаменту туристичного забезпечення адміністрації ДПСУ. Також затримали Цалко Володимира - це колишній начальник першого окремого відділу будівництва ДПСУ. Це той офіцер, що здійснював нагляд за виконанням проекту. Також затримали кількох директорів приватних фірм і посередників", - додав Холодницький.

Також серед затриманих В’ячеслав Майданович, старший офіцер виробничо-технічного відділення 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби; Агаверді Аділов, директор ТОВ "Агентство захисту інформації", Сергій Значко, колишній заступник ДП "Чернігівський облавтодор"; Олександр Хвіщук, посередник у передачі коштів службовим особам ДПС України.

Наразі усі затримані знаходяться в НАБУ, їм оголошують підозри. Голова САП анонсував, що підозрюваних затримали лише по першому епізоду розслідування щодо проекту "стіна".

На питання, в якому статусі проходить екс-голова прикордонної служби, Холодницький відповів: "поки що ні в якому".

Нагадаємо, Держприкордонслужба України має намір витратити на проект "Стіна" в 2017 році близько 500 млн грн.

Проект "Стіна", або Європейський вал був презентований Арсенієм Яценюком на засіданні Кабінету Міністрів України 3 вересня 2014 року. Тоді було запропоновано впродовж шести місяців облаштувати оборонні споруди, системи спостереження, рокади на всій довжині кордону.