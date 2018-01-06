САП завершила досудове розслідування у справі Труханова і "Краяну"

Антикорупційні органи завершили розслідування стосовно мера Одеси Геннадія Труханова і чиновників міськради, яких підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету.

"За дорученням прокурора детективи Національного антикорупційного бюро України 31.05.2018 вісьмом підозрюваним і їхнім захисникам відкрили матеріали досудового розслідування для ознайомлення", - повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Прокурори прийшли до висновку, що зібраних доказів достатньо для обвинувального акта стосовно Труханова, одеських чиновників й інших осіб, яких підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету в особливо великих розмірах під час придбання за завищеною ціною приміщень колишнього заводу "Краян".

За даними слідства, вартість будівлі, вказана у звіті про оцінку, замовлену керівником ТОВ "Девелопмент Еліт" як продавцем, і методика проведення оцінки була поставлена під сумнів одним з департаментів Одеської міської ради, у зв'язку з чим проект рішення про придбання приміщення за ціною 185 млн гривень завізували "із зауваженнями", викладеними окремим документом.

Зазначена будівля менш ніж за два місяці до прийняття рішення Одеською міською радою про її купівлю за 185 млн гривень була придбана іншою фірмою за 4 млн гривень і внесена у статутний капітал ТОВ "Девелопмент Еліт". Однак незважаючи на це, Труханов і його заступник на погоджувальній раді і на позачерговій сесії міськради повідомили депутатам неправдиву інформацію: мова нібито йшла тільки про згоду на придбання, а не про конкретну ціну.

Окрім того, необхідність придбання була обґрунтована нібито реалізацією проекту "Європейська мерія", якого насправді не існувало.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян". Так, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю заводу "Краян" за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року купила його на аукціоні, організованому ліквідатором підприємства, за 11,5 млн грн. Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, стверджують в НАБУ.